La Subida Aloña, en la Euskal Kopa

La Subida a Aloña, también conocida como 'Aizkorri txiki', será este año una de las tres citas combinadas de la Euskal Herriko Kopa. Esa es la principal novedad de la decimotercera edición de la prueba alpina que se celebrará el día 23, y el motivo de la presencia en la presentación de la mediática escaladora y ahora federativa Irati Anda.

LOS DATOS Fecha. 23 de abril. Recorrido. 22,6 km (3 en asfalto) con un desnivel positivo de 1.868 metros. Altura mínima 230 metros. Altura máxima 1.352m. Participación. Los 320 corredores saldrán a las 9.00 horas de la plaza hacia Urtiagain y tras llegar a Aloña, subirán a Bueatraitz, Akaitz, Arriurdiñ y Arantzanburu. Después recorrerán la cara norte de Aloña, adentrándose por el camino de la mina vieja para llegar de nuevo a la plaza. Los cadetes, júnior y promesas iniciarán su recoorido en Belar.

La Federación Vasca ha decidido implantar una competición denominada 'combinada' en la que puntuarán los corredores que disputen tres carreras: la oñatiarra sobre 22,6 kilómetros; la ultratrail EH Erronka de Leitza, de 67 kilómetros; y el kilómetro vertical de Beriain ,en Uharte Arakil. Las tres pruebas ofrecerán la misma puntuación y las txapelas serán para quienes logren más puntos en las tres citas. Por esta reglamentación precisamente, habrá también por primera vez carrera cadete, júnior y promesas con salida desde Belar al paso de los primeros corredores.

Por lo demás la carrera seguirá el guión del año pasado, con 320 corredores inscritos, 80 de ellos oñatiarras. El tirón de la prueba es incontestable, y no hay mejor termómetro que las inscripciones se completasen en apenas 14 horas y haya una lista de espera de 80 personas. Pero la organización local no contempla ampliar el cupo. «Apostamos por un máximo respeto al medio ambiente y eso implica no masificar las carreras y reducir al mínimo el impacto que generamos sobre el medio natural. Pedimos a los corredores y a los espectadores que sean respetuosos y velamos por dejar el monte tal y como lo encontramos» explicaron.

Los participantes saldrán de la plaza hacia Urtiagain, y tras llegar hasta la cruz de Aloña cruzarán la cordillera de Aizkorri, subiendo Buetraitz, Akaitz, Arriundiñ y Artzanburu. Después recorrerán la cara norte de Aloña adentrándose por el camino de la mina vieja, para llegar de nuevo a la plaza.

El espectáculo deportivo está servido en un entorno natural extraordinario tanto para los participantes como para los espectadores. Sus 22,6 kilómetros y un desnivel positivo de 1.868 metros, convierten la cita en una auténtica carrera de montaña, con una subida muy dura, muy técnica en la cuesta y una bajada larga muy exigente, sobre todo sobre mojado. Como ya es habitual los más txikis les emularán a ritmo festivo corriendo en el entorno de la plaza.

La cuenta atrás ha comenzado. La cueva de Arrikrutz acogió la puesta de largo con la presencia de Irati Anda, los miembros de la organización local Maite Antón, Pablo Arejolaleiba e Iker Laskurain, y los ediles de Deporte y Turismo Borja Moiua y Ana Martín. Todos ellos animaron a combinar la competición con ocio, gastronomía y visitas guiadas por la Oñati monumental, verde y subterránea.