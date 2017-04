Oraciones, poemas y silencios en una caminata cargada de fe y tradición

Fe, esperanza, convicción, devoción, reflexión, compromiso personal... Han sido los motivos más repetidos entre los peregrinos que a las 9.30 de la mañana de este sábado iniciaban en Oñati el serpenteante camino a la Basílica de Arantzazu bajo el lema ‘A la Casa de la Madre’.

«Nos gusta porque aúna devoción religiosa y actividad al aire libre», relataba una nutrida representación de aiatarras llegados en autobús. Andrés y Arantza estaban acompañados de sus hijas Itziar y Maialen. «Vinimos hace tres años y nos gustó tanto que desde entonces hemos repetido», relataban. «En mi casa hemos sido siempre muy de Arantzazu -explicaba la tocaya de la Virgen-, y el recorrido entre oraciones, bertsos, poemas y cánticos hasta la Basílica es muy bonito».

Su vecina Pilar afrontaba por primera vez la marcha tras una dolorosa pérdida, la de su marido. «Falleció hace justo cuatro meses, he pasado mucho tiempo cuidándole, y como me gusta mucho andar y Arantzazu he decidido recuperar esta costumbre de juventud». También llevaban unos años sin acudir a la peregrinación del Sábado de Ramos, Patxi y Ricardo, que se animaron «por las buenas previsiones meteorológicas». Su amigo Juan sí es un fijo y hablaba de la importancia de acudir bien calzado y bien desayunado. Maite tampoco perdona la cita: «La haré hasta que el cuerpo aguante. Empecé por acompañar a mi hermana, y ahora que no está sigo la tradición. Es algo que me sigue uniendo a ella». Su amiga Isabel confesaba a su vez que «con la vejez estoy recuperando de nuevo la fe, así que decidí acompañarla».

Quienes no fallan nunca son los beasaindarras María Luisa y Juan Luis, madre e hijo, con mucha devoción a la Virgen. «Hemos subido en días de frío y mucha lluvia, así que lo de hoy es espectacular». De la misma localidad llegaron, pero en coche, Ángela y Mari Tere. «Llevábamos bastantes años sin venir, pero teníamos un buen recuerdo y nos hemos animado al ver que iba a hacer muy bueno». De más lejos, de Gernika, viajaron José Antonio, Sabino y Manu «con muchas ganas de hacer la caminata. Tenemos la costumbre de subir a Arantzazu andando dos veces al año, el día de hoy, y en octubre. Disfrutamos del paisaje, conversamos...».

De Tolosa, Lazkao y Donostia recalaban, a su vez, tres hermanas: Mari Carmen, Inaxi y Joxepa, a quienes entristecía el descenso de peregrinos los últimos años y que se quedaran sin su habitual ‘cafecito’ en el Hotel Soraluze, punto de partida de la marcha. «Nos ha sorprendido su cierre. «¡Qué lástima!». La mayor de las hermanas recordaba bien los tiempos en los que «la marcha era nocturna y solo para hombres, y las multitudinarias citas por la paz. Hay una brecha entre la Iglesia y la sociedad, y eso se nota», sentenciaba.

La llegada del obispo José Ignacio Munilla daba el pistoletazo de salida a la caminata que dos horas y cuarto después llegaba a Arantzazu, y concluía con un oficio religioso. El prelado recordó que el Santuario es «signo de esa presencia maternal de María en la historia de nuestra vida y de nuestro pueblo».