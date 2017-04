El agua vuelve a manar en Kirrin

Se la esperaba y su regreso, no ha pasado desapercibido. Hablamos de fuente de Kirrin o Don Pedruena, la única de las ocho fuentes monumentales construidas entre los años 1.880 y 1.882 por Casto de Zavala que sucumbió a los embates de las obras y la modernidad. Muchos todavía recordaban aquel singular bebedero, y en el marco de las obras de peatonalización de Atzeko Kale, se ha recuperado el surtidor, no la fuente, que ya es historia. Aunque el nuevo elemento urbano también tiene pasado, ya que procede de Portalekua.

La del siglo XIX pasó a la historia, según diversos testimonios, a finales de los años 70 o principios de los 80. Hay constancia de que al menos en 1978 seguía en su sitio, y un dibujo firmado por Benito Zumalde, que conservan en la casa Kirrin, así lo constata.

Más tarde, tras las quejas que suscitó su desaparición, se colocó otra «que no gustó nada, y hace más o menos una década, puede que más, porque los años pasan volando, también fue eliminada», recordaban en la céntrica calle. El jueves no eran pocos los transeúntes que se paraban ante la fuente recién instalada y hacían cábalas sobre la fecha en la que se quitó, o el aspecto que lucía la original. La mayoría veía con buenos ojos la iniciativa, sobre todo los más veteranos.

Un guiño al pasado

Lo bonito de la historia es que la nueva fuente tiene también su particular crónica. «El exconcejal Conrado Kernstock se acordó que su amigo y cantero Xabier Bikuña le había hablado de que cuando quitaron la fuente de Portalekua en el marco de las obras de regeneración urbanística de Triana, no la echaron. Confirmamos que así era, y pensamos que sería un bonito guiño restaurarla y ponerla en el cantón de Kirrin. Recuperábamos así un punto de surtidor y elementos de otra fuente. Obviamente, no tiene el valor monumental de su predecesora, pero es también a su manera una fuente con historia, testimonio de otra época, y diferente por tanto también de los modelos actuales» cuenta el alcalde, Mikel Biain. Se ha pintado y arreglado y desde ayer, como las siete monumentales, y todas las demás, enriquece el paisaje urbano y apaga la sed.

Se da la circunstancia que todas la fuentes históricas se pusieron 'guapas' hace tres años, en el marco de un plan de mantenimiento y conservación que buscaba poner en valor sietes joyas urbanísticas del municipio.

Santa Marina, Etxaluze, la Plaza, Iturritxo, Kanpantxo o las plazuelas de San Antón o el Primero de Mayo no serían lo mismo sin ellas. La de Kirrin se perdió, pero su cantón ha vuelto a estrenar chorro y y ya ha sido descubierta por las nuevas generaciones.