'Kilometroak 17 txikia', entre paraguas

Contra viento y marea, la comunidad escolar de Txantxiku Ikastola y muchos oñatiarras celebraron ayer en un excelente ambiente la edición 'txikia' y en clave local de la fiesta de las ikastolas guipuzcoanas. Bien pertrechados, con paraguas, chamarras, gorros, botas y katiuskas, niños y mayores no se dejaron intimidar por el mal tiempo y cubrieron parte del recorrido del Kilometroak 2017, que bajo el lema 'Lekaixoka' tendrá lugar en Oñati el 24 de septiembre.

«Estamos muy contentos, ha habido un excelente ambiente pese a que la climatología no acompañaba y eso es muy gratificante. Al final no han podido salir los gigantes y cabezudos, pero el resto de citas se han mantenido», explicaba el director de Txantxiku, Zigor Ibarzabal, al término de los 3,5 kilómetros de recorrido experimental, mientras muchos reponían fuerzas en la txosna de productos gastronómicos donados por baserritarras locales y los más txikis compartían juegos y talleres. Todo había comenzado a las once, con los discursos protocolarios a cargo de tres escolares, las voces del coro de Txantxiku y el corte simbólico de la cinta a ritmo de confeti. La matinal no invitaba a pasear pero alrededor de 1.500 personas, según la organización, plantaron cara a la lluvia y mostrando ilusión por una fiesta que regresa a Oñati 28 años después y por primera vez en su historia será en septiembre.