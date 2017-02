Rastreo y chequeo de anfibios y réptiles

En tierra de txantxikus, sapos, ranas, salamandras y otros anfibios y reptiles, están siendo objeto de un exhaustivo estudio, cuyos resultados no se conocerán hasta otoño, pero sirve ya algunos aperitivos de calado. Coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, el técnico municipal de Medio Ambiente, Aitor Gerenabarrena, ha explicado, que los dos últimos años «se han realizado muestreos en más de 400 humedales (charcas, praderas inundables, taludes, márgenes de arroyos...), inventariándose en Oñati la mitad de las 42 herpetoespecies que se conocen en Euskal Herria».

Una excelente noticia, ya que los anfibios se consideran esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Y si a ese valor natural se le suma el interés cultural que despierta el monte por antonomasia de los oñatiarras, la propuesta de conservación de anfibios y reptiles tiene un valor añadido. Y ese es uno de los motivos por los que la primera beca municipal de medioambiente, dotada de 12.000 euros, tiene a los batracios entre sus protagonistas. Conocer su ADN y su hábitat mediante su inventariado y examen ecoinmunológico, va a permitir la puesta en conocimiento de su presencia e importancia en la villa a través de unas rutas temáticas de senderismo y una guía explicativa con textos divulgativos y fotografías que, además de difundir los resultados del proyecto en un lenguaje accesible, proporcionará información sobre la ecología y comportamiento de las especies observables, su situación en cuanto a conservación, etcétera.

El estudio adjudicado a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y que están desarrollando Maider Iglesias y Ion Garín, trabaja en conocer la riqueza herpetológica, y los hábitats de interés para la conservación de anfibios y reptiles. Entender cómo las especies se adaptan a nuevos medios, y particularmente cuál es su respuesta ante diferentes niveles de antropización, es, a juicio de los expertos, una cuestión básica para evaluar adecuadamente el impacto de las actividades humanas sobre las poblaciones de especies silvestres.

Según han explicado desde el consistorio «la duración de la beca se ha ampliado al primer semestre de 2017, ya que las condiciones climáticas de 2016 no fueron las mejores, y no se han podido completar aún todos los objetivos marcados. Los próximos meses se van a hacer más muestreos, y si no hay contratiempos, el trabajo se presentará en otoño con una charla y una convocatoria para acondicionar varias charcas en auzolan.

Según los primeros datos, por lo general, las especies de anfibios en Oñati utilizan para reproducirse pequeños humedales de carácter temporal. Estos hábitats son especialmente frágiles y muy vulnerables al deterioro, de modo que para evitar el aislamiento o desaparición de algunas poblaciones, el Ayuntamiento ha decidido acondicionar varias charcas para especies que requieren un hidroperiodo más largo.

Biotopos antropizados

En Aranzadi, destacan que son escasas las iniciativas para integrar la conservación del medioambiente fuera de red de espacios protegidos, y menos aún, en zonas antropizadas y explotadas. Sin embargo gran parte de la biodiversidad se encuentra en ellas, y algunas especies, de hecho, solo se encuentran en éstas.

De los 107 kilómetros cuadrados de superficie que tiene Oñati, 55 se encuentran dentro del Parque Natural de Aizkorri Aratz. Esto es el 51% de la superficie se encuentra protegida. Pero mientras los estudios en el Parque Natural son numerosos, en cambio, el conocimiento medioambiental fuera de esos espacios es menor.

La beca, permitirá conocer el efecto de los diferentes tipos de gestión ambiental en la fauna en cuanto a hábitat principales: sistemas forestales, medios agro-ganaderos, medios urbanos y humedales. Su examen permitirá la detección de efectos subletales sutiles, imposibles de determinar por la mera estima de la abundancia o presencia de especies.

Los anfibios, en general, son considerados por los expertos un magnífico termómetro a modo de bioindicadores de los procesos que suceden en el medio ambiente a lo largo del tiempo. Suponen una eslabón fundamental en la cadena trófica, al ser uno de los principales consumidores de insectos y servir de alimento a su vez a otra gran cantidad de animales. Asimismo, resultan un claro «bioindicador», ya que su disminución o desaparición es un síntoma inequívoco del deterioro de su hábitat.

Para conocer todos los detalles de la investigación, recuperar algunas charcas, y disfrutar de recorridos en torno la herpetofauna oñatiarra, habrá que esperar aún algunos meses. En otoño se descubrirá el ADN de los txantxikus, su familia de anfibios y los más escurridizos réptiles.