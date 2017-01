El Izarraitz Aloña, más líder tras ganar al Pulpo y el tropiezo del Basauri

El sénior de balonmano ha firmado una jornada redonda. Pese a no jugar su mejor partido esta tempora, y sufrir más de lo esperado en Zubikoa, los de Aranburu se llevaron la victoria (27-25) ante el Pulpo zumaiarra. Y eso, y el tropiezo del Basauri Indupime ante el Txikipolit (25-25) permiten a los oñatiarras aventajar ya en dos puntos a los vizcaínos que han liderado la liga vasca prácticamente todo el campeonato.

De hecho, este era el primer partido que los rojillos afrontaban como líderes en solitario y no solo lo han defendido con solvencia, sino que han sacado tajada.

No pintaban bien las cosas en la primera mitad, y la mejor prueba de ello es que el Izarraitz Aloña no se puso por delante en el marcador hasta el minuto 28, pero tras el sufrimiento inicial, las cosas empezaron a salir, y el mejor juego de ataque y el buen trabajo bajo los palos de Kepa, dan un excelente botín al sénior de liga vasca, que el próximo fin de semana visita al Mugarri Arrasatearra. Precisamente en Mondragón jugó esta jornada el sénior de segunda territorial que también va líder y le dio un buen repaso a los cerrajeros (22-33). El sénior femenino, por su parte, cayó en Bera Bera (31-22).

Derrota futbolística

El regional de honor de fútbol, por su parte, no pudo contagiarse del tren victorioson del balonmano rojillo (1-3), y eso que se puso por delante del líder Anaitasuna en el primer minuto de juego con un cabezazo de Martxel Aiastui.

Pero los azkoitiarras dejaron claro por qué encabezan la tabla. Cercaron la portería oñatiarra y dispusieron de varias ocasiones claras de gol antes de lograr el empate en el minuto 21, en una jugada muy protestada por los locales, al producirse una clara falta previa. El colegiado no la pitó y el gol subió al marcador, al igual que un segundo poco después. Pese al jarro de agua fría, el Aloña no se amilanó y buscó el empate. Disfrutaron de más de una oportunidad, pero la igualada no llegó y ya en el tiempo de descuento el 'Anaita' metió el tercero y definitivo, aguando las ilusiones de salvar un punto de la parroquia local.

En las restantes categorías, la jornada tampoco fue muy provechosa con cinco derrotas y dos triunfos. Ganaron el cadete de primera (5-1) frente al Antzuola; y el infantil txiki (6-0) ante el Trintxerpe. Cayeron el juvenil de honor (4-0) en Elgoibar; el cadete de honor (2-0) en Azkoitia; las cadetes (0-2) Lagun Onak; el infantil de primera (2-3) Amaikak Bat; y las infantiles (1-3) también ante Anaitasuna, que ganó sus tres compromisos frente al Aloña.