El sénior de balonmano inicia la segunda vuelta enrachado

Zubikoa acogerá a partir de las 16.30 horas el inicio de la segunda vuelta de la Liga Vasca de balonmano. Los rojillos, después de haber cerrado una excepcional primera ronda(cediendo solo un partido y firmando dos empates) ocupan en la actualidad la segunda plaza en la tabla clasificatoria, a solo un punto del liderato que ostenta el Basauri Indupime.

Ambos conjuntos se han destapado como los pesos fuertes de la competición, pero el Izarraitz Muñoz no quiere dormirse en los laureles, y como hoy puede ser uno de esos partidos trampa, tiene que salir muy centrado. No importa que el rival a batir sea el colista del campeonato, el Tolosa, porque la única derrota rojilla no fue preciamente ante uno de los 'teóricamente' rivales difíciles. Así, tras el parón navideño, los de Aranburu saben que para dar continuidad a su excelente campaña tiene que ir paso a paso, partido a partido, y sobre la cancha no hay rival fácil. Los tolosarras necesitan reaccionar ya para salir del falgo, y ese puede ser un gran revulsico, así que las espadas están en alto.

Mañana a las 12.00 el protagonismo pasará al sénior femenino. El Iturritxo Aloña recibirá la visita del Kukullaga un rival directo en la zona baja, de ahí la importancia de los puntos en liza.