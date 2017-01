La Escuela de empoderamiento de mujeres pasa a manos del Ayuntamiento

Una de las novedades del curso municipal 2017 es que la Escuela de Empoderamiento de Mujeres que creó Andraitz tendrá continuidad de la mano del departamento de Igualdad del Ayuntamiento, que ha organizado seis talleres para los próximos meses. «El primero de ellos abordará la asertividad y resolución de conflictos centrándose en las relaciones interpersonales para aprender técnicas y recursos que nos ayuden a comunicarnos de manera más eficaz y a expresar nuestras necesidades, deseos, opiniones», explican desde el departamento de igualdad. La dinamizadora será Pepa Bojo y la clases se desarrollarán los miércoles de enero, febrero y marzo, en castellano.

La Escuela de Empoderamiento quiere convertirse en un lugar de las mujeres para el debate y la formación con cursos, talleres, conferencias y diversas actividades» relatan desde el ayuntamiento. «Un espacio dónde las mujeres puedan aprender unas de otras, que facilite la creación de redes entre mujeres diversas y que éstas se valoren y refuercen tanto personal como coelctivamente». La escuela quiere ser también el lugar en el que « conocer el impacto del sexismo y crear condiciones para revertirlo».

Los talleres y cursillos no serán un fin en sí mismos, sino un camino, un medio para la transformación social. Por ello, no sólo se dirigen a las asociaciones de mujeres sino a todas las mujeres del municipio. Diferentes talleres para diferentes mujeres, Desde el que el próximo miércoles se pondrá en marcha en torno a la asertividad y la resolución de conflictos; al de aprender a hablar en público que comenzará el 27 de enero y se desarrollará los viernes con Mirian Ocio. La música como expresión artística no está libre de sexismo, de ahí que el 4 febrero Irene Ormazabal ofrezca un taller de DJ de cuatro horas en el gazteleku en el que se reflexionará sobre la música y se harán prácticas en una mesa de mezclas para aprender las bases de pinchar música.

De una jornada será también el taller de autodefensa feminista que ofrecerá Maitena Monroy. Se trabajarán técnicas de autoestima física y psicológica, se analizarán los porqués de la violencia sexista y las herramientas para enfrentarlas. Más extenso, de 18 horas, y lúdico-deportivo será el taller de escalada que impartirán Patri Espinar y Jon Agirre los sábados del 25 de febrero al 1 de abril.

El programa del primer trimestre del año se cerrará con un taller sobre economía feminista con Uzuri Aboitiz y la asociación Emagin. Además, el 5 deabril, Katia Reiberg ofrecerá asesoría sobre cómo homologar y convalidar los estudios a la población migrada, conocer requisitos y trámites a seguir.

La inscripción a los talleres puede realizarse en las oficinas y la página web del ayuntamiento y para una mayor información sobre los mismos hay que contactar con el área de igualdad en el teléfono 943780411.