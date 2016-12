18,3 millones de euros para 2017

Olentzero no se inmiscuye en las finanzas públicas, bastante trabajo tiene ya sembrando de ilusiones en niños y mayores, así que los corporativos no han esperado a su visita (recorrerá junto a Mari Domingi las calles a partir de las 17.00 horas) para aprobar las cuentas municipales de 2017.

LAS CIFRAS GASTO POR DEPARTAMENTOS Comunicación y participación: 796.340,98 euros (-5,50%) Servicios sociales: 1.759.969, 82 (-33,40%) Deporte: 1.213.269,06 euros (-1,27%). Cultura: 1.101.662,55 euros (2,46%). Organización interna: 6.603.600,20 euros (-0,15%). Socioeonomía: 571.210,44 euros (8,96%) Organización territorial: 5.407.080,48 euros (-10,86%). Ocio eductivo:933.678,25 euros (4,54%). INGRESOS POR CAPITULOS Impuestos directos: 3.923.000 (21,34%) Otros impuestos: 150.000 euros (0,82%). Tasas y otros ingresos: 2.690.696,91 euros (14,63%). Trasferencias corrientes: 8.025.163 euros (43,65%). Patrimonio: 846.434,84 euros (4,60%). Transferencias de capital: 81.517 euros (0,44%). Finanzas activas: 28.000 (0,15%). Finanzas pasivas: 2.642.000 euros (14,37%). GASTOS POR CAPITULOS Personal: 5.370.487,80 euros (6,39%) Servicios patrimoniales: 5.302.596,75 euros (-3,31%) Gastos financieros: 69.330,63 euros (-22,68%). Transferencias corrientes: 3.536.562,24 euros (-4,44%). Inversiones reales: 3.463.287,82 euros (-25,02%). Trasferencias de capital: 168.110,03 euros (9,95%). Finanzas activas: 28.000 uros (-25,02%). Finanzas pasivas: 423.194,65 euros euros (-42,04%). ALGUNAS DE LAS INVERSIONES MAS IMPORTANTE Movilidad y regeneracion urbanística: Obras en Olakua en colaboración con los vecinos ( 262.000 euros). Nueva fase de San Lorenzo ( 250.000).Nueva fase de Zubillaga ( 160.000). Bidegorri de Ugarkalde a San Lorenzo ( 240.000). Herribusa (150.000). Accesibilidad general ( 50.000). Obras en Olakua Dorrea para acondicionar un nuevo espacio para emprendedores (35.000) Parques: Chorros de agua, mobiliario saludable para mayores y zonas de ocio en los jardines de Eltzia en el marco del proyecto 'Olaran Paisaia' (496.000 euros). Regeneración del parque de Etxaluze ( 275.000). Nuevo parque de juegos en el entorno de Correos con tirolina y skate park (50.000). Otros: El plan de los barrios rurales Auzotasuna' ( 100.000), 'Herri curriculuma' (36.000); Baño público en el bidegorri en el entorno de Madalena (50.000).

El pleno del Ayuntamiento dio el visto bueno, el jueves por la noche, en una sesión de más de tres horas de duración, a la hoja de ruta del Consistorio para el año que estamos a punto de estrenar (los ingresos y gastos previstos, así como las inversiones). Serán en total algo más de 18 millones de euros (18.386.811), un 7,53% menos que en el presente ejercicio. Un presupuesto que contó con el respaldo de la mayoría absoluta de EH Bildu y la oposición del PNV. Gobierno y oposición debatieron largo y tendido sobre su distinta visión del estado de las arcas públicas, el proyecto presupuestario y las propuestas jeltzales.

El Consistorio mantiene prieto el cinturón del gasto, y tal y como explicó el alcalde en su intervención preliminar, el volumen global desciende el 7,53%. Mikel Biain incidió en que «el nivel de endeudamiento del Consistorio es el más bajo de la historia» y también en que «como consecuencia de las crisis, el ahorro bruto positivo había desaparecido prácticamente los últimos años y en 2017 ha empezado a remontar. Los ingresos corrientes están por encima de la suma del gasto y las amortizaciones, así que tenemos un presupuesto equilibrado». No obstante relató que «para financiar los 3,5 millones de inversiones se prevé un nuevo préstamo de 2,5 millones, cuya ejecución dependerá del resultado final de este ejercicio.

Al abordar el presupuesto por capítulos llaman la atención, por una parte, el descenso de las inversiones (un 33%) y por otra la subida de gastos de personal. Al respecto Biain explicó que «la importante disminución de la partida de servicios sociales obedece a la retirada este año de la inversión plurianual para los apartamentos tutelados de San Martín. Los dos grupos hemos consensuado esperar al diagnóstico del mapa comarcal de equipamientos sociales, que está llevando a cabo el Gobierno Vasco. Mantenemos nuestro compromiso político con el proyecto, solo que la inversión se retrasa a 2018 mientras se realiza el estudio». En el capítulo de gastos corrientes destacó «la desaparición del contrato con FCC (491.000 euros) y el incremento de los gastos de personal (322.000 euros) por la remunicipalización del la limpieza viaria».

La actuaciones más potente en términos económicos será la ejecución de la primera fase de 'Olaran Paisaia' (496.000 euros) para acondicionar un espacio intergeneracional con chorros de agua para los más txikis, mobiliario saludable para mayores en San Lorenzo, en los jardines de Eltzia. Una amplia superficie diseñada por el paisajista Iñigo Segurola bajo el apelativo 'Ur uhinak' con plantaciones, mobiliario tipo picnic, una fuente y elementos del patrimonio local dará el pistoletazo de salida al plan para redescubrir y revalorizar el paisaje del cauce del río Olaran.

Otras inversiones de calado a juicio del primer edil serán: la rehabilitación del parque de Etxaluze (275.000 euros); obras de accesibilidad en Olakua (262.000); la ejecución del bidegorri entre Ugarkalde y San Lorenzo (240.000) para completar el cinturón verde; un espacio para promover la creación y el emprendizaje en Olakua Dorrea (45.000 euros); un partida especial de 50.000 euros para adecentar diversos parques de juegos, dotándolos de ping-pong, o tirolinas.

; 'Herri curriculuma' (36.000 euros); actuaciones en el marco del plan para los barrios rurales 'Auzotasuna' ( 100.000), además de la iluminación del frontón de la plaza y su entorno; ayudas para promover el relevo generacional en el comercio (10.000 euro); o la ordenanza para la convivencia de peatones y bicicletas.

Luego cada presidente de comisión fue explicando los gastos e inversiones por departamentos. Como novedades cabe destacar, además de las ya desgranadas, una nueva fase de plan de regeneración urbanística e San Lorenzo (250.000) y Zubillaga (160.000). La consolidación de Herribusa (150.000 ), un estudio del mapa del ruido (25.000) otro para estudiar las alternativas para disfrutar de una nueva zona de ocio de Olaitturri ( 25.000) entre otros. Además en el marco de renovación de parques, en la zona de Correos se habilitará una nueva zona de skate con tirolina.

Réplicas y contra réplicas

Tras la presentación por parte del Gobierno de las partidas más importantes del proyecto presupuestario, llegó el turno de la oposición. La portavoz del PNV, Lourdes Idoiaga, explicó que el voto contrario obedecía entre otras razones, a que «no han salido adelante la mayoría de las 37 propuestas que hemos presentado a los presupuestos».

Además denunció «la bajísima ejecución de las inversiones que se comprometieron para 2016, solo el 44% de los 3,6 millones comprometidos» lo que a su juicio «demuestra una gran falta de planificación. Solo se han ejecutado 1,6 millones y se han dejado pendientes dos», explicó. Los jeltzales defendieron la necesidad de «hacer una planificación que abarque a toda la legislatura, de manera que la previsión de un ejercicio sea más acorde a la capacidad de ejecución. No nos parece adecuado que para 2017 se vuelvan a programar 3,5 millones de euros en inversiones, vistos los resultados de ejecución de este año. Y mucho nos tememos que vuelvan a quedar pendientes», sentenciaron. Idoiaga criticó también el «mal procedimiento de trámite de los presupuestos. No hemos recibido vuestro informe escrito, mientras nosotros os hemos presentado un documento con 37 propuestas». Lamentó además que «la mayoría han sido rechazadas, retrasadas o se han dejado pendientes de estudio». Entre otras, los ediles del PNV recordaron sus peticiones de «ampliación de la OTA de una a dos horas, o la creación de premios para el reconocimiento de la creación cultural o del euskera». Se felicitaron de que «al menos, a última hora, habéis aprobado la rehabilitación de San Lorenzo 12-24».

Para Idoiaga «los presupuestos tampoco incluyen ninguna novedad destacable, únicamente la obras de adecuación delante del Eltzia» y criticó que «con tantos problemas y vueltas que está dando el tema de las obras del polideportivo (la piscina principalmente) no se haya incluido ninguna partida de inversión al respecto. «Llevamos tres años dando vueltas en esta rotonda y hay que tomar una salida. Nos preocupa que no haya ningún compromiso en el presupuesto de 2017 y más teniendo en cuenta lo que decíais hace un año», aseguro. Respecto al 'mapa del ruido' lamentó que la propuesta de «priorizar Kale Zaharra, no haya recibido respuesta».

A continuación los ediles del gobierno y la oposición debatieron sobre los distintos capítulos, con exposiciones, réplicas y contra réplicas. El alcalde recriminó a los jeltzales que las propuestas «no estaban trabajadas» y «su alarmismo sobre la situación financiera» e Idoiaga al gobierno «su falta de respeto al trabajo de la oposición, y su nula previsión y rigor». Al final el pleno escoba del año se cerró sin acuerdo, pero con presupuesto para 2017 dada la mayoría de EH Bildu.