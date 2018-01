En marcha la campaña de recogida de alimentos para los campamentos saharauis Voluntarios de la pasada campaña de recogida tras el empaquetado Anelkar, Sagiri Elkartea, Ayuntamiento y Herri Eskola colaboran con la invitación abierta hasta el domingo 21 JUAN A. MIGURA ANTZUOLA. Jueves, 11 enero 2018, 00:07

Sagiri Elkartea, Anelkar, Herri Eskola y el Ayuntamiento pusieron en marcha ayer una nueva campaña de recogida de alimentos que se destinarán a los campos de refugiados saharauis instalados en el desierto argelino.

Hasta el 21 de enero se pueden realizar las aportaciones en la propia escuela, y en los comercios locales que colaboran en la recogida que son Aixan y Amaia Eroski.

En la presente edición desde Euskal Herria se enviarán los siguientes productos: atún y sardinas en lata, arroz, legumbres, azúcar, pasta, legumbres, pañales para adultos y compresas. Son productos altos en nutrientes y de fácil conservación.

Desde que diera comienzo en 2003, desde Antzuola siempre se ha superado la media tonelada de aportación. El año pasado fueron 688 los kilos recogidos que se empaquetaron por los voluntarios en 45 cajas que, a través de la organización a nivel de Euskal Herria, se remiten a una capital vasca para desde allí viajen a Alicante, y vía Orán alcancen los campos de refugiado de Tinduf, en el desierto argelino.

La campaña de 2018 supone la decimocuarta y lleva como lema 'Piztu Itxaropena'.

Cine en Torresoroa

El domingo desde las 18.30 horas a Torresoroa Aretoa regresa el cine con un propuesta en versión original en inglés con subtítulos en euskera del filme norteamericano de 2015 'We are still here' (Oraindik hemen gaude).