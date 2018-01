Una 'manita' del División de Honor al Vasconia, en su primera victoria del año Ander, Josu y Zaitegi, marcaron tres de los cinco goles ante el equipo vasconista. / JOXEBI El equipo atxabaltarra logra la mayor goleada de la temporada ante un equipo complicado, pero al que superaron por buen juego JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Martes, 30 enero 2018, 00:17

Los aficionados atxabaltarras tuvieron que esperar a la tercera jornada de este año, para ver cómo su equipo de la División de Honor Regional, lograba la primera victoria de este recién iniciado 2018.

Un victoria que debería servir para que se recuperen las sensaciones, aumente la tranquilidad, desaparezca esa tensión y ansiedad por crear ocasiones que no acababan en el fondo de la red. Un partido que debería marcar un antes y un después de esta temporada. De aquí hay que mirar hacia arriba. Eso sí. Partido a partido. Sin agobios. Sin pensar que aún hay mucha distancia para las primera plazas.

Pero se logró un doble objetivo. Por una parte marcar con holgura a un rival que llegaba habiendo realizado una meritoria remontada en los últimos 8 partidos, en los que había logrado 14 de los 17 puntos con los que tiene en su casillero. Es decir, que en las primeras 11 jornadas tan solo había sumado tres puntos.

Por tanto era un equipo que llegaba sabiendo lo que tenía que hacer, y había que poner las condiciones para contrarretarles.

El segundo objetivo, que algunos jugadores marcaran por primera vez esta temporada: Josu, Balzategi y Unanue, se suman a los que ya lo habían hecho. Y ello hace que ahora el casillero atxabaltarra cuente con 23 goles a favor por 15 en contra.

Penalti a los cinco minutos

El partido no pudo comenzar mejor para el equipo atxabaltarra, ya que en el minuto 5 el colegiado pitó un penalti hecho a Josu, que él mismo se encargó de materializar. El Vasconia llegó a Ibarra como lo hacen el 90% de los equipos. Replegados todos en su campo, esperando a salir al contragolpe. Aunque los vasconistas optaban a hacerlo saliendo con el balón jugado y como los atxabaltarras presionaban muy arriba, robaban el balón muchas veces en los tres cuartos. Y llegó el 2-0 marcado por Ander en el minuto 20. Con ese resultado se fueron a los vestuarios.

En la reanudación, más de lo mismo. Un Aretxabaleta atacando, y un Vasconia agazapado esperando su oportunidad para lanzarse al ataque en las recuperaciones o pérdidas de balón de los atxabaltarras.

Antes del 3-0, gol marcado por Unanue en el minuto 74, los atxabaltarras ya habían dispuesto de alguna oportunidad más para ampliar el marcador. Y en la siguiente jugada, poco más de un minuto después, Balzategi ponía el 4-0 en el casillero.

En el minuto 88 llegaba el definitivo 5-0, tras una gran jugada de Urko. Con estos goles, Ander logra su octavo tanto de la temporada, Zaitegi el tercero y se estrenan, Josu Arizmendiarrieta, Unanue y Balzategi. El balance del equipo vasconista es dos disparos a puerta con sendas paradas de Iker.

Partido muy completo

El entrenador atxabaltarra Iñigo Velez de Mendizabal señalaba tras el partido que «sabíamos que teníamos que tener cuidado con el Vasconia. Me habían hablado muy bien de ellos. La verdad es que a nosotros se nos pusieron muy bien las cosas con el penalti a Josu, pero hasta el minuto 75, íbamos 2-0, no podíamos relajarnos. Al revés, seguir jugando como lo estábamos haciendo, cuidando bien en defensa y a partir de ahí, salir en busca de la portería rival. Yo esperaba más del Vasconia. Pero jugaban muy replegados. Perdían muchos balones. Querían llegar a nuestra meta tocando y les resultaba difícil superar nuestras líneas. Nosotros presionábamos arriba y recuperábamos muchos balones». Velez de Mendizabal añade que «no tuve en ningún momento sensación de que ellos estuvieran jugando mejor que nosotros. Pensaba que se podía escapar el partido por nuestra culpa, pero no porque ellos con el 2-0 estuvieran llegando, porque no pasó».

Como dato negativo es que Gilen Mar vio la quinta amarilla, por lo que no podrá jugar el siguiente partido frente al Añorga. Un jugador que está realizando una gran temporada. Están con 4 amarillas Zaitegi y Aritz. Pero el entrenador atxabaltarra podrá contar con Piru, que no jugó frente al Vasconia al haber visto la quinta amarilla en el partido contra el Hernani. Gorka sigue lesionado y hay posibilidades de que Markel pueda estar disponible para el partido del sábado en Añorga.