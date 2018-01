Josu Ezkurdia (Concejal de Urbanismo y Movilidad): «Queremos encontrar junto a los ciudadanos la solución al problema de la rotonda» El edil Josu Ezkurdia. / FOTOS JOXEBI Cada día más de cien autobuses deben dar la vuelta en la rotonda y circular por la variante para ir a Aranburuzabala JOXEBI RAMOS ESKORIATZA. Sábado, 27 enero 2018, 00:50

Los problemas que el cierre de la calle Arana provocaron en los trayectos del autobuses, siguen sin estar resueltos. Por ello hemos querido acercarnos al responsable del área del Ayuntamiento de Eskoriatza, Josu Ezkurdia, para conocer la propuesta que barajaba el ayuntamiento.

-Hace una semana anunciaron que querían permitir el paso de los autobuses por la calle Arana cuando está cerrada, ¿por qué?

-Desde que se cerró la calle en la anterior legislatura, cada día más de cien autobuses tienen que dar la vuelta en la rotonda y circular por la variante. Esto genera problemas en la circulación, más contaminación... además de ruido, cuando maniobran hacia atrás. Y es peligroso: la barandilla del lado del Akeita la han roto una docena de veces y en el lado del hotel el autobús invade la acera.

-Sin embargo, un grupo de padres se opone a la medida porque considera peligroso que los autobuses pasen por una zona peatonal.

-La idea era que la zona pasara a ser mixta, con paso exclusivo de autobuses, peatones y quizás bicicletas. Evidentemente, habría que controlar la velocidad de tránsito, poner luces indicativas, que la policía municipal patrullara. Queríamos darle a cada autobús, en total unos seis, un mando a distancia para que pudieran bajar el pivote y acceder a la calle Arana, lo que ya les obligaría a entrar a poca velocidad.

-Insisto, dicen que es muy peligroso.

-Lo cierto es que pasarían sólo dos autobuses cada hora. Normativamente sería zona de coexistencia porque transitan diferentes tipos de usuarios. Pero la realidad sería que durante dos minutos sería de coexistencia, a las horas en punto y las medias, cuando pasarían esos dos autobuses y 58 minutos exclusivamente peatonal, como hasta ahora.

-Pero, entonces ¿se va abrir la calle a los autobuses?

-A petición de este grupo de padres, hemos decidido paralizar la medida, al entender su preocupación, y vamos a explorar otras posibles alternativas, pero, la verdad, no hay muchas opciones. Queremos encontrar con los ciudadanos la mejor solución al problema, porque aquí cada uno tiene sus puntos de vista y sus necesidades y todos son respetables, tanto los que quieren estar tranquilamente paseando como los que entienden que esta propuesta mejora el transporte público.

-Algunos consideran que el ayuntamiento no apuesta por una movilidad sostenible, que está en contra de las zonas peatonales, que pone al coche por delante del peatón.

-La teoría dice que hay que impulsar las zonas peatonales y estamos de acuerdo, pero luego hay que bajar al terreno y ver cómo materializas eso. En Eskoriatza entendemos que se hizo mal. ¿Poner al coche por delante del peatón? Aquí estamos hablando de mejorar las condiciones del transporte público, no de los coches. No es sostenible que, por no recorrer los 150 metros de la calle Arana, los autobuses tengan que dar vueltas por la variante y hacer unos dos kilómetros y medio más. Eso supone emitir al año más de 6.000 kg. de CO2 que nos podríamos evitar. Además, ¿qué pasa con los usuarios que tienen que hacer casi más tiempo en el autobús en Eskoriatza que viajando hasta Mondragón? ¿O con los que para ir a Aranburuzabala tienen que bajar en la parada del Akeita?

-¿Y detrás de esto no está la idea de abrir la calle Arana al trafico rodado?

-Detrás de esto hay lo que he tratado de explicar. Insisto, la solución la consensuaremos con los ciudadanos, con todos, como hemos hecho a lo largo de la legislatura.