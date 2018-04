Irabazi quiere prohibir la presencia de animales el circo en la vía pública

A pesar de que los circos con animales están prohibidos en Vitoria, el grupo municipal Irabazi ha ido un paso más allá al proponer una fórmula para impedir que estos animales lleguen a la ciudad aunque no participen en los espectáculos. Es habitual que las compañías viajen con ellos, ya que en otras ciudades del entorno sí está permitido su uso para los 'shows' bajo la carpa, por eso el año pasado se pudieron ver leones y elefantes en los aledaños de Mendizabala. Con el objetivo de que estas escenas de animales salvajes enjaulados no se vuelvan a repetir, Irabazi propone que el pliego de licitación del circo para las próximas fiestas de La Blanca incluya un nuevo punto. La idea es autorizar la ocupación del espacio público solo por los elementos necesarios para llevar a cabo los espectáculos contratados, por lo que, con esta nueva exigencia, los animales no podrían ser expuestos. Esta sugerencia será presentada a los diferentes grupos.