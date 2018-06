Iñigo Velez de Mendizabal deja el División de Honor Regional para ir al Amorebieta

El hasta ahora entrenador del equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta, Iñigo Vélez de Mendizabal, deja el equipo tras dos temporadas en el mismo.

Los rumores de su salida habían corrido tras finalizar el último partido que disputó con su equipo en Hondarribia y que se saldó con una derrota, 1-0.

Pero el entrenador ya planificaba la próxima temporada con el equipo atxabaltarra. De hecho sabía que al menos no iba a contar con tres de sus jugadores, según él mismo lo confirmaba «por lo que me dijeron no seguirán al menos tres de los jugadores que son habituales titulares como son Beñat, Piru y Eraña. Además puede que salga alguno más, y hay que pensar en lo que vamos a hacer».

Era su idea tras ese encuentro continuar dirigiendo al equipo atxabaltarra. De hecho el pasado jueves aun seguía pensándolo. Pero el viernes a las 14.00 horas recibió una oferta del Amorebieta y aceptó la oferta.

La nueva planificación

Desde la UDA se sacó una nota escueta en la que se anunciaba que «Iñigo Velez de Mendizabal deja de ser entrenador del primer equipo de fútbol. Le deseamos lo mejor y le damos las gracias por el trabajo que nos ha dado durante el tiempo que ha estado con nosotros. ¡Aupa Iñi! Aupa UDA».

La directiva de la UDA tiene ahora mucho trabajo por hacer de cara a la próxima temporada. No solo el de buscar nuevo entrenador para el primer equipo, si no además conformar una plantilla de la que pueden salir entre 5-6 jugadores. Una gran renovación que hay que afrontar con garantías.

Y luego está el tema del nuevo patrocinador, algo que parece que ya está encaminado.