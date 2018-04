Garazi Estebez se trae un oro y un bronce del Campeonato de España El equipo de Euskadi, con garazi Estebez, quinta por la izquierda, con el oro colgado del cuello. / DV Estas pruebas de pista se disputaron en el velódromo Miguel Indurain de Tafalla JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Viernes, 6 abril 2018, 01:20

La ciclista atxabaltarra cadete de primer año Garazi Estebez se trajo dos medallas, una de oro, por equipos, y otra de bronce, individual, del Campeonato de España en pista que se celebró el pasado fin de semana en el velódromo Miguel Indurain de Tafalla, acudiendo a esta cita con la selección de Euskadi.

Cinco eran las pruebas que disputaba y aun no estando bien las defendió como pudo ya que la atxabaltarra llegaba a este campeonato con una lesión en el hombro por una caída la semana anterior. Las pruebas comenzaron el viernes con la persecución individual, clasificándose los cuatro mejores tiempos. Eran 8 vueltas al velódromo para recorrer dos kilómetros. Estebez consiguió clasificarse pero no con el tiempo que ella suele hacer así que sólo le quedaba luchar por el bronce. A las 16.30 llegaba la lucha por ese puesto en el podio y lo hacía contra su amiga madrileña Adriana San Román, siendo Garazi la más rápida de las dos y llevándose el bronce. Descanso hasta las 18.40, que tocaba competir en 'scratch'. Fueron 16 vueltas a la pista para cubrir un total de 4 kilómetros. Estebez salía dolorida por el hombro pero dispuesta a luchar. El pelotón compacto en todo momento empezó a ponerse nervioso y a falta de vuelta y media comenzó el movimiento para disputar el sprint. A la atxabaltarra le dieron en la bici y casi cayó al suelo. Consiguió dominarla pero quedó cortada y no pudo remontar entrando en meta en séptima posición.

A por las medallas

El sábado por la mañana a las 9.30 le tocaba a Estebez persecución por equipos clasificándose los cuatro primeros equipos. En esta ocasión el equipo de Euskadi pasaba a la final para disputar el oro. A las 11.45 tocaban las clasificaciones de velocidad por equipos. Un fallo de su compañera las dejó para optar solo por el bronce o el cuarto puesto. A las 17.30 tocaba puntuación. Eran 40 vueltas a la pista para recorrer 10 kilómetros con cuatro sprints, puntuando las cuatro primeras al paso por meta. Estebez no se encontraba bien, y llegando el primer sprint la atxabaltarra no lo disputó, no se le veía cómoda encima de la bici. En el segundo sprint tampoco lo intentó, y en el tercero fue cuando empezó a rodar un poco mejor y se metió en la lucha consiguiendo algún punto. En el último sprint también puntuó pero no fue suficiente para optar a podio quedando quinta en la clasificación.

El domingo le quedaba luchar por el bronce en velocidad por equipos a las 9.30. Dos vueltas a la pista. Su compañera tiró la primera y la atxabaltarra la segunda. Pero la mala suerte volvía ya que su compañera no cogía ritmo y la selección de Baleares se adelantaba. Cuando le tocó a Estebez remontó pero no fue suficiente quedándose fuera del podio. A la atxabaltarra le quedaba la persecución por equipos para quitarse la espinita de estos campeonatos. Fueron 16 vueltas a la pista luchando por el oro contra Asturias. La atxabaltarra comandó el equipo y poco a poco cogiendo un buen ritmo recortaba distancia a Asturias y a falta de dos vueltas para terminar doblaron a la otra selección, quedando vencedoras y llevándose el oro en esta especialidad.

Para Garazi estos campeonatos han sido agridulces, no ha podido dar el cien por cien debido al hombro. Se trae un oro y un bronce, y como selección han arrasado siendo oro también. Estos días intentará recuperarse para acudir el domingo con su equipo, Gipuzkoa Ogi Berri, a la localidad cántabra de Noja donde dará comienzo la primera prueba de la Copa España de carretera, y en la que hay 92 cadetes inscritas. Estebez intentará mejorar dentro de lo que pueda el puesto del año pasado, que fue quinta en meta.

Quedaría pendiente la disputa del campeonato de Euskadi para cerrar la temporada de pista, ya que la fecha está aún por determinar, barajándose los meses de junio o junio para que se celebre.