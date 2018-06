Garazi Estebez sigue líder del Euskaldun La ciclista de segundo año Garazi Estebez en el sprint en el que se impuso en Zizurkil y en el podio. / DV JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Miércoles, 6 junio 2018, 00:31

Garazi Estebez sigue comandando la clasificación del torneo Euskaldun tras su buena actuación en las últimas pruebas, con victoria incluida en la la XIV Aiztondo Saria disputada en Zizurkil, donde se impuso con claridad, ganando montaña, metas volantes y la carrera. E incluso por equipos.

Repasando las últimas pruebas disputadas, empezamos por la que le llevó a la localidad vizcaína de Zeberio, la tercera prueba del torneo Euskaldun. 45 fueron las inscritas y 33 las que finalizaron. Una carrera con muchos percances, que empezó con 45 minutos de retraso, con las ciclistas mojadas y frías. El comienzo de carrera no ayudaba porque se salía ya en bajada que desde el principio provocó varias caídas. Estebez se mantuvo casi todo el rato en primeras filas controlando a las corredoras que le seguían de cerca en la general. Garazi no se preocupó porque no están en los puestos de peligro. Llegando a meta saltaba una compañera de Estebez para intentar entrar en tercera posición. Garazi se mantenía en primeras filas y cuando faltaban unos metros para meta y su compañera estaba casi cruzando meta lanzó el sprint para entrar primera del pelotón y en cuarto lugar y así arañar algún punto a la segunda y tercera de la general.

En la siguiente cita Estebez acudió a Eibar para disputar una carrera con chicos. Constaba de 63 kilómetros y contaba con 150 inscritos de los cuales 11 eran cadetes féminas y cuatro juveniles féminas. El ritmo con chicos fue muy rápido desde el principio y eso hizo que se rompa mucho la carrera y se fueran retirando los corredores. Salían de Eibar para ir hasta Elgoibar donde daban la vuelta para ir a Oñati. A la vuelta ya había una escapada de seis corredores y en el pelotón solo quedaba Garazi como cadete y tres juveniles. El pelotón impuso un ritmo alto para intentar cazar a los escapados y en la subida de Soraluze se rompió más. Los escapados consiguieron llegar a meta y Garazi aguantó en el pelotón principal entrando en meta la primera chica a 40 segundos de los escapados en el puesto 56.

Vencedora en Zizurkil

En la localidad navarra de Sarriguren se disputó la correr la quinta y última prueba de la Copa España. La fuerte tormenta que caía con relámpagos incluidos, provocó balsas de agua que ponían en peligro a las corredoras. La Federación Española y los organizadores de la prueba decidieron cancelarla dando así por finalizada la Copa España, esta decisión hizo que las posibilidades de la atxabaltarra a subir al podio en la general se vieran truncadas quedando cuarta.

Al día siguiente a Estebez le tocaba ir a Zizurkil a correr la XIV Aiztondo Saria nagusia prueba dentro del torneo Euskaldun. Debían cubrir 31 kilómetros en un circuito al que tenían que dar tres vueltas, subir el alto de Zizurkil que puntuaba para el premio de montaña y las metas volantes al paso por meta en el pueblo. La atxabaltarra salía a la prueba pendiente de las corredoras que tenia que controlar. En la primera vuelta se hizo una escapada de seis corredoras y entre ellas estaba Garazi, muy activa en la carrera disputando tanto el premio de montaña donde corono dos veces primera y una segunda. Como en las metas volantes donde conseguía puntuar primera en los dos pasos, cinco de las seis escapadas eran las que se iban a disputar el sprint para decidir la ganadora, siendo la atxabaltarra la más rápida. Garazi se proclamó la vencedora absoluta ganando montaña, metas volantes y la carrera. Y también ganaron por equipos.

Sigue líder del torneo Euskaldun teniendo en estos momentos nueve puntos de diferencia a la segunda y diez a la tercera.