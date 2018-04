Garazi Estebez se estrena en la Copa de España con un tercer puesto Garazi Estebez, a la derecha tras su tercer puesto en la primera de las carreras de la Copa de España. La ciclista atxabaltarra se metió en una escapada a falta de siete kilómetros de la meta, donde esprintó por la victoria JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Viernes, 13 abril 2018, 00:12

La Copa España de ciclismo en carretera arrancó el pasado fin de semana y la ciclista cadete atxabaltarra de primer año, Garazi Estebez, fue con su equipo Gipuzkoa DGI Berrio para disputar la III Trofeo ciclismo femenino Villa de Noma.

Eran dos vueltas a un circuito que no tenía un perfil muy exigente pero con pocos metros de llano, que transcurrían por los alrededores de la localidad costera cántabra para recorrer un total de 37 kilómetros. Noventa y dos eran las corredoras que tomaron parte llegadas de todo el Estado. Fue una carrera con mucho movimiento. Estebez estuvo, en todo momento, en las primeras filas, y hubo varios intentos de fuga de diferentes corredoras que no terminaron de cuajar porque en cabeza de carrera no estaban por la labor de dejar que nadie se fuera. De hecho, Estebez también lo intentó y estuvo unos metros escapada pero no consiguió abrir el suficiente hueco. Al final, cuando faltaban 7 kilómetros para meta, en la subida al alto San Mamés siete corredoras saltaron del pelotón entre las que estaba la atxabaltarra y consiguieron abrir hueco con el resto de corredoras.

Lograron sacar 45 segundos dándose relevos entre las siete para llegar a meta y disputarse el sprint. En esta ocasión Garazi entraba en meta en tercera posición detrás de Eva Anguela y Alba Leonardo.

La atxabaltarra consigue de esta forma mejorar el puesto del año pasado en la que fue asimismo la primera prueba de esta Copa de España, y en la que entonces entró en quinta posición. De esta manera, Estebez se coloca tercera en la general de la copa España de carretera. Cinco son las pruebas que quedan de este torneo.

Este domingo acudirá a la ciudad zaragozana de Caspe para disputar la segunda carrera. La atxabaltarra intentará defender el tercer puesto y mejorarlo si se puede, aunque tendrá que esforzarse ya que esta semana no ha podido tocar la bici, al estar de viaje de fin de curso e ir directa a Caspe para correr el domingo.