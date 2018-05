El equipo de Preferente de la UDA pendiente de si debe jugar la promoción El equipo de fútbol de preferente de la UDA pasó de estar salvado, a la posible promoción. / DV El tema estaba ayer aún muy confuso y es posible que la junta directiva atxabaltarra pida la suspensión cautelar JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Jueves, 17 mayo 2018, 00:09

El equipo de fútbol de la categoría de preferente de la UDA está pendiente de si deberá jugar o no la promoción para permanecer en la categoría, frente al Ostadar. Los últimos resultados del pasado fin de semana, provocaron un triple empate a 32 puntos entre el Aretxabaleta, Antzuola y Bergara, al producirse estos resultados en esa ultima jornada: Ordizia 1-Aretxabaleta 3; Bergara 2-Lagun Onak 2 y Ikasberri 2-Antzuola 1. Los goles a favor y en contra de cada equipo son: Aretxabaleta, 9 a favor y 4 en contra; Antzuola, 5 a favor y 3 en contra y Bergara 3 a favor y 10 en contra.

Con estos resultados había que echar mano del reglamento actual de la Federación Guipuzcoana de Fútbol que en su articulo 201 apartado 3 señala que «si el empate lo fuera entre más de dos clubes se resolverá: 1º Por la mejor puntuación de la que a cada un corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si los demás no hubieran participado. 2º Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos jugados entre los clubes empatados». Hay otros dos artículos más posibles, pero con los dos primeros se debe llegar a una resolución, porque ya se cumplen los requisitos suficientes. Al final de este artículo 201, apartado 3, se hace una aclaración, por la que la Federación Guipuzcoana de Fútbol considera que es el Aretxabaleta el que deberá jugar la promoción y en el que se aclara que «las normas que establece el párrafo anterior se aplicarán por su orden y con carácter excluyente, de tal suerte que si una de ellas resolviera el empate de alguno de los clubes implicados, éste quedará excluido, aplicándose a los demás las que correspondan, según su número sea dos o más».

Demasiada confusión

La confusión comenzó ya el mismo sábado tras la disputa de los partidos y aparecer en kirolak.net que era el Aretxabaleta el que debería jugar la promoción mientras que en la web de la Federación Gipuzkoana de Fútbol lo que se recogía era que el Antzuola debería ser el que se enfrentara al Ostadar en dicha promoción. A partir de ese momento un incesante movimiento de los clubs para aclarar quién debería ser el que jugara definitivamente la misma. Ayer desde la citada federación se señalaba que «la promoción deberá jugarla el Aretxabaleta según como ha quedado la clasificación final teniendo en cuenta lo recogido en el articulo 201 apartado 3». Sin embargo resultó curioso llegar a ver en un momento de ayer que en la web de la citada federación aparecía para la eliminatoria de la promoción que el partido se jugará este sábado a partir de las 17.15 en el campo de hierba artificial de Michelin de Lasarte-Oria, entre el Ostadar y para su rival se indicaba «pendiente de adjudicación plaza». Pero es que desde el martes por la mañana hasta ayer en la web de la federación aparecía que la promoción la debían jugar el Ostadar y el Antzuola.

Reunión de la junta directiva

La directiva del Aretxabaleta se puso en movimiento en cuando vio que aparecía que en la promoción, y se puso en contacto con la Federación Gipuzkoana de Fútbol para aclarar la situación. La junta directiva de la UDA estaba reunida a última hora de ayer para tomar una decisión y que se aclare el tema. Es posible que se recurra. Desde la UDA se señala que «lo que está haciendo la federación no es normal para ninguno de los dos clubes. Estamos pensando solicitar la suspensión cautelar, en cuyo caso, este partido esté en el aire, no tanto por tener razón de fondo o no, sino a modo de protesta».