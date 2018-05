Emotivo agur al 'capi' Piru y a Arriarán El capitán tuvo una despedida especial a la que acudieron antiguos compañeros de equipo que quisieron estar a su lado. / FOTOS JOXEBI RAMOS El División de Honor Regional se impuso 1-0 al Ordizia y todo queda a expensas de la última jornada | JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Jueves, 24 mayo 2018, 00:15

Dos autobuses y numerosos coches particulares llegaron desde Ordizia para 'tomar' Ibarra y convertirlo en un campo como si fuera el de 'casa'. Y así fue porque unos 200 aficionados goierritarras no pararon de gritar y animar a su equipo durante todo el partido. Y es que se jugaban mucho en el envite, ya que de lograr la victoria, matemáticamente ya eran equipo de Tercera División. Pero no lo lograron en un partido emotivo para la UDA, que despidió a destacados jugadores.

En los corrillos de los aficionados atxabaltarras se llegó a comentar que varios de los jugadores del primer equipo van a colgar las botas, extremo que no fue confirmado por ningún responsable del club. Al menos dos de los que no continuarán se despidieron de la afición: el capitán 'Piru' y Arriarán. Ambos se mostraron muy emocionados tras el pitido final con el que se despedían de su afición de tantos años.

En lo meramente deportivo, los ordiziarras intentaron buscar la victoria desde el principio, pero el triunfo cayó a favor del Aretxabaleta al transformar Aitor Pérez un penalti en el minuto 42. Ese 1-0 sería el resultado final del encuentro, por lo que el Ordizia dependerá de sí mismo para lograr el ascenso, ya que se encuentra empatado a 69 puntos con el Pasaia.

Y el Tolosa aún tiene unas remotas posibilidades, ya que si perdieran Ordizia y Pasaia y ganaran los tolosarras, se produciría un triple empate en el que los más beneficiados serían los tolosarras y ordiziarras, que sumarían 8 puntos cada uno por 0 de los pasaitarras. Entonces, habría que mirar a los goles a favor y en contra entre los dos, y están empatados, y posteriormente el 'golaverage' global, en el que el Tolosa tiene nueve a favor y cuatro en contra y el Ordizia, cuatro a favor y uno en contra por lo que el Tolosa ascendería.

Pero para ello han de perder el Ordizia ante el Hernani, y el Pasaia frente al Real Unión, ambos jugando en casa. Complicado parece. Aunque como señalaban algunos aficionados ordiziarras tras el partido contra el Aretxabaleta, «no lo tenemos claro que se gane al Hernani. El año pasado los hernaniarras podían lograr el ascenso frente a nosotros pero no lo lograron, y ahora llegarán con ganas».

«Jugamos un gran partido»

Lo que son las cosas. El Aretxabaleta es el único equipo que le ha ganado los dos partidos al Ordizia: 0-1 allí y 1-0 en Ibarra. Al entrenador atxabaltarra, Iñigo Vélez de Mendizabal, le gustó «mucho» como jugó su equipo, «porque nos sentimos bien contra el líder. Fue un gran partido, ellos tuvieron ocasiones. Hay que tener en cuanta que llevamos mes y pico jugando con 16 jugadores. Estamos llegando un poco justos al final de temporada. Lo que más miedo me da en los partidos son las segundas partes, que es cuando bajamos físicamente y no tenemos gente que lleve minutos para sustituirles. El equipo hizo un muy buen partido para despedir la temporada en casa. Quedé muy contento con el partido de mi equipo y mi intención es ganar el último encuentro para intentar quedar octavos. Era la despedida de la temporada en casa, no ha sido un año tranquilo, con todo lo que ha pasado, hemos demostrado que somos un buen equipo.