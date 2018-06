El División de Honor Regional ya tiene nuevo entrenador, Sergio Santano Sergio Santano llega de entrenar al Vitoria B. / DV Esta temporada ha entrenado al Vitoria B, de la misma categoría que el equipo atxabaltarra, que ha terminado en tercera posición JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Viernes, 8 junio 2018, 00:11

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta, que durante las últimas dos temporadas había estado dirigido por Iñigo Velez de Mendizabal -que ha fichado para preparar al Amorebieta-, pasa a manos de un nuevo entrenador, el vitoriano Sergio Santano, que esta temporada ha estado dirigiendo al Vitoria B, de la misma categoría que el equipo atxabaltarra.

Al nuevo entrenador ya se le ha comunicado que no continuarán en el equipo varios de sus jugadores, como es el caso de Piru, Arriarán o Beñat Etxabe, a los que al menos debe añadir otros tres: Julen Eraña, Asier Castellano y Olabe. Muchos cambios de cara a la próxima temporada. Y hay algún otro que hoy comunicará si continúa en el equipo o no.

La intención de Santano es la de traerse de Vitoria-Gasteiz 8 jugadores que él conoce bien. Como señalaba «llenaremos dos coches de Vitoria para completar el equipo».

Los que llegarán

Santano ya conoce lo que es entrenar a un equipo al que llega y no tiene muchos jugadores, como le va a suceder en el División de Honor atxabaltarra. De hecho, según señalaba «el año pasado a estas mismas fechas no tenía aún ningún jugador en el Vitoria de preferente. Era un equipo que se creó nuevo, ya que se compró la plaza de otro. Tengo intención de traer a gente competitiva que se sumarán a dos jugadores que tengan ficha del preferente atxabaltarra pero jueguen con nosotros, Jago y Unanue. Seguirá con el equipo Urko Pamies. Ya me han comentado que durante los próximo dos o tres años se va a producir una pequeña transición, para que puedan subir juveniles que vienen bien».

Sobre los que está previsto que lleguen, uno de ellos es Mikel Maiz, de 25 años, extremo con opciones a poder jugar también de delantero y que ha estado en el Vitoria con Santano. Otro de los que se incorporará al primer equipo de la UDA será Hugo Nogaledo, defensa de 30 años, y con experiencia en Tercera División. Faltarían cubrir cuatro puestos para los que hay seis candidatos.

Santano tiene claro que quiere traer «a gente que conozco cómo juegan, se cómo son en el vestuario y como personas, tanto en el rendimiento deportivo como en el compromiso con el equipo. Es gente que va a venir a aportar. Se trata de que con los que se queden en el equipo, más los que vienen, empezar a conformar un equipo. Yo ya seguía a la UDA. Conocía tanto a Iñigo, con el que me estaba sacando el carnet de entrenador a la vez, como a algunos jugadores. Uno de los mayores problemas que voy a tener será el de fichar a un portero».

Trayectoria como jugador

Santano jugó en el Alavés hasta Tercera División. Como juvenil con el Alavés fue subcampeón de la Copa del Rey. Luego se fue cedido al Haro y posteriormente al Amurrio en 2ª B. Volvió al Haro con el que ascendió a 2ª B. Luego se fue al Llodio dos temporadas. Tuvo una lesión de rodilla y luego jugó en el Salvatierra, Aurrerá. Hace cuatro año dejó el fútbol jugando en el Hirubat de Vitoria-Gasteiz.

Su experiencia como entrenador queda reflejada en las dos temporadas en el Hirubat y en la que acaba de finalizar con el Vitoria B de preferente, categoría que en Gipuzkoa es la División de Honor Regional. Han realizado una gran temporada, quedando terceros, solo superados por el San Ignacio y Ariznabarra, todo eso teniendo en cuenta que el equipo que ha dirigido era totalmente nuevo.

Contactos hace dos semanas

Santano ya se reunió con Barkero hace un par de semanas y ha estado en Ibarra el 28 y 31 de mayo y el pasado día 4 para hablar del tema de los jugadores. Barkero ya no sigue de director deportivo y ahora será Jokin Badillo el director de fútbol de la UDA. Santano llega al División de Honor en plena reestructuración de jugadores y dirección deportiva.