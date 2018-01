El División de Honor Regional quiere lograr su primera victoria del año El División de Honor quiere recuperar el olfato de gol, marcando ante el Hernani. / JOXEBI Los atxabaltarras se desplazan hoy a Hernani para jugar en el campo de Zubipe a partir de las 16.30 horas JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 21 enero 2018, 00:55

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta se desplazará hoy a Hernani para jugar a partir de las 16.30 horas en el campo de hierba artificial de Zubipe, contra el conjunto hernaniarra.

Los atxabaltarras iniciaron el pasado fin de semana el año, empatando en Ibarra frente al Hondarribia. Teóricamente era el segundo partido del año, pero el primero debió disputarse en el campo del Ordizia, pero debido a las nevadas que cayeron aquellos días, se tuvo que suspender y se está pendiente de cuando se podrá disputar el mismo.

Los atxabaltarras necesitan recuperar el acierto de cara a gol. No es que no se creen ocasiones, es que no acaban de culminarse, y eso está generando un lastre que los jugadores deben saber superar para ir escalando puestos en la tabla clasificatoria. Porque el grupo entrena bien, y luego demuestra en cada partido que tiene capacidad para ganar a cualquier rival.

Encajan pocos goles, solo llevan en su casillero 12 tantos, siendo el tercer equipo menos goleado de la categoría, pero por contra tan solo han marcado 16 goles en los 16 partidos que han disputado, lo que da una media de tan solo un gol por partido. Cifra muy corta para aspirar a estar entre los mejores.

Este partido que jugarán los atxabaltarras será por tanto el primero de la segunda vuelta. En la ida, en el que fue inicio del campeonato, los atxabaltarras derrotaron al Hernani en Ibarra por 1-0.

El equipo hernaniarra está firme en sus aspiraciones de luchar por una de las plazas de ascenso, a pesar de que el pasado fin de semana cayeron en su campo, 0-1 ante el líder, el Ordizia. Se encuentran en la sexta posición a 6 puntos de los ordiziarras. Tan solo han perdido tres partidos, han marcado 28 tantos y encajado los mismos que los atxabaltarras, 12. Se da la circunstancia de que dos de esas tres derrotas precisamente han sido en las dos últimas jornadas. La citada ante el líder y en la jornada 16 cayeron en Mondragón, 2-0.

En entrenador atxabaltarra Iñigo Velez de Mendizabal tiene claro que para sumar los 3 puntos «tenemos que dar una mejor versión en ataque. Creamos ocasiones pero hay que meterlas. En el partido frente al Hernani vamos a seguir jugando como sabemos, y sabemos que las ocasiones van a llegar. Y seguir trabajando en defensa como lo estamos haciendo, para no encajar goles. Somos equipos difícil de batir, y de ahí tenemos que empezar a trabajar el ataque y las ocasiones. El Hernani es un gran equipo pero competimos mejor contra los que están arriba»,

Podrá contar para este partido con toda la plantilla salvo Gorka que sigue lesionado y Gordoa que era duda.