El División de Honor Regional empezó el año empatando 0-0 ante el Hondarribia El División de Honor realiza un buen juego, creando ocasiones, pero no las materializa. / JOXEBI JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Miércoles, 17 enero 2018, 00:11

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta no pudo pasar del empate inicial ante el Hondarribia, en el que era su primer partido del año, jugado en Ibarra ante su afición, en el que era el último partido de la primera vuelta de la temporada. Y era el primer partido del año porque el anterior fin de semana no pudieron jugar en Ordizia debido a las nevadas, lo que hizo que aquel partido tuviera que suspenderse. Y habrá que buscar una fecha para que se dispute.

Por ello los atxabaltarras jugaron ese primer partido del año, como el último, con el que despidieron 2017, en su feudo, en Ibarra y ante su afición. Habían despedido el año el 17 de diciembre empatando a cero frente al Mondragón, y han empezado este con idéntico resultado, ante el Hondarribia.

Cinco ocasiones para marcar

En la primera mitad los atxabaltarras dispusieron de alguna ocasión para adelantarse en el marcador, pero el Hondarribia llegó a Ibarra sabiendo cómo debía jugar, esperando atrás, agazapado, esperando a salir a la contra. Tuvieron un par de ocasiones para adelantarse en el marcador los atxabaltarras, pero se fueron al descanso con ese resultado inicial.

En la reanudación las cosas cambiaron totalmente. Los jugadores de Iñigo Velez de Mendizabal salieron directamente a por los tres puntos. Parece que lo hablado en el vestuario hizo que los jugadores reaccionaran y supieran más claramente lo que debían hacer en el campo. Y lo hicieron. Aumentaron su presión, y se volcaron totalmente contra la meta rival, creando numerosas ocasiones de gol, mientras que el Hondarribia apenas creaba peligro en la portería de Asier. Pero el balón continúa sin querer entrar, algo que está ocurriendo a menudo en lo que se lleva disputado de liga.

Se crean muchas ocasiones pero no acaban de materializarse, lo que hace que en los dieciséis partidos disputados hasta ahora tan solo hayan marcado 16 goles, una cifra pequeña para optar a estar entre los equipos de arriba.

Ocurre lo contrario con los goles en contra. Solo han encajado doce estando por ello entre los mejores de la categoría, solo superado por el Ordizia que ha encajado diez y el Bergara y Mondragón que llevan un total de once goles en contra.

El equipo compite bien

El entrenador atxabaltarra señalaba tras el partido que «creamos ocasiones pero no acabamos de rematarlas. No nos marcan goles. De los 12 encajados, 6 han sido en dos partidos. Tenemos que aprovechar las ocasiones que generamos. El equipo está compitiendo bien en todos los partidos. La falta de acierto está minando al equipo y hay que reaccionar porque calidad hay más que de sobra y el equipo lo demuestra en el campo cada partido. Tenemos que resolver las ocasiones que creamos. Ante el Hondarribia tuvimos 5, y no fuimos capaces de meter ni una». Los jugadores deben tratar de olvidarse de esa presión, para que al final, las ocasiones acaben en el fondo de la red».

El próximo rival será un toque de atención ya que se trata del Hernani, que está en quinta posición.