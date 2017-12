El División de Honor Regional de la UDA perdió ayer 1-0 frente al Bergara Los atxabaltarras jugaron desde el minuto 35 con 10 jugadores por expulsión de Iosu, y a pesar de ello se merecieron puntuar J. RAMOS ARETXABALETA. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:22

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta perdió ayer 1-0 frente al Bergara en un partido en el que tuvieron que jugar desde el minuto 35 con 10 jugadores por la expulsión por doble amonestación del delantero atxabaltarra Iosu. La primera amarilla a Iosu es dudosa y la segunda se la mostró el colegiado minutos después por protestar. De hecho ya para el minuto 15, el colegiado había mostrado tres amarillas a los atxabaltarras por protestar. Un lastre muy importante para el resto del partido. Con este panorama las cosas se pusieron muy cuesta arriba en el campo del que ha sido líder durante tantas semanas, desde muy pronto.

A pesar de ello los jugadores de Iñigo Velez de Mendizabal plantaron cara en todo momento a los bergareses y se retiraron al descanso con el empate inicial. En este período ninguno de los dos equipos creó ocasiones claras de gol. En la segunda parte, en el minuto 11, se produjo un rechace tras el lanzamiento de un córner, y llegó el gol mahonero.

El entrenador atxabaltarra Iñigo Velez de Mendizabal señalaba tras el encuentro que «con 10 hemos jugado mejor que con 11, hemos creado ocasiones y hemos podido empatar. La sensación es muy buena a nivel equipo, pero no podemos tener tres amarillas por protestar ya en el minuto 15. No se puede sacar la segunda amarilla tan pronto por protestar. Y no se podía jugar en el campo, estaba muy embarrado».

El entrenador atxabaltarra no podrá contar para jugar el domingo 17 el derbi en Ibarra frente al Mondragón, ni con Iosu por su expulsión, ni con Gorka lesionado ni Guillen Mar.

Al Aretxabaleta le tocaban seguidos tres complicados partidos ante rivales directos y que en la actualidad le superan en la clasificación.

De perdió ayer contra el Bergara, pero Velez de Mendizabal lo tiene claro «a mi ahora solo me importa el partido contra el Mondragón, porque el del Bergara ya ha pasado. Y el del Ordizia ya no lo jugamos hasta el año que viene. Lo que tenemos que hacer es mentalizarnos en que tenemos que ganar ese partido y sobre todo salir a competir, y sobre todo, que podamos competir 11 contra 11 porque llevamos 5 expulsiones en 14 partidos, algo que no es normal. Y de ellas tres de más de media hora, que influyeron en los resultados. Ese es el problema».

El Mondragón llegará a Ibarra al ganar ayer al Ordizia 1-0 y colocarse momentáneamente en tercera posición con 26 puntos por los 22 que tiene el Aretxabaleta.