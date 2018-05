«La cooperacion vasca tiene su inspiración en el Valle de Léniz»

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, señaló tras el acto celebrado en Almen que «el tema de la 'Pedagogía de la Confianza' nos interesó muchísimo desde el principio. Tenemos un programa que se llama Gipuzkoa LAB dentro del Etorkizuna Eraikiz que pretende enfocar los proyectos de futuro del territorio de un modo colaborativo con la sociedad. Y el año pasado quisimos colaborar con esta iniciativa de Arizmendi y ya recibieron una ayuda de la Diputación. Es un proyecto muy innovador y si hay algún lugar en el que la Cooperación Vasca tiene su inspiración es este lugar, el Valle de Léniz. Iniciativa, innovación, generación de economía, trabajo en común, transformación social y educación son pilares de sustento humano y social que Don José María Arizmendiarrieta ideó e impulsó».

La directora de innovación pedagógica del Gobierno Vasco, Lucía Torrealdai señalaba que «el mundo vive un cambio continuo, cada vez más rápido y que exige respuestas cada

vez más eficaces. Las fórmulas del pasado no valen ni en la economía, ni en la sociedad, ni en la tecnología, ni en la mayoría de las áreas de nuestra vida. Necesitamos más Arizmendis, más proyectos innovadores en Euskadi, en los que las instituciones municipales, mancomunidades, territoriales, sociales y el Gobierno Vasco coincidamos y colaboramos, cooperemos, con el fin de avanzar en el bienestar de la persona y de la sociedad».

Por su parte el alcalde eskoriatzarra Joserra Zubizarreta señalaba que «para mí es un honor habiendo sido tantos años profesor de este centro, ver estos cambios innovadores. Es lo que estábamos buscando desde hace tiempo. En estos momentos me da un poco de envidia no poder estar para ver de cerca, pero me consta que tanto alumnos como profesores y padres están muy a gusto. Lo único que me queda es felicitarles y animarles, y como ayuntamiento si podemos colaboraremos».