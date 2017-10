Comienza la 'Antzerki astea' con una 'performance' de Txaro Gallego

Hoy se abre el telón a la 'Semana del teatro' en Aretxabaleta. Y lo hará mediante una 'performance' que realizará la actriz atxabaltarra Txaro Gallego. Saldrá a partir de las 19.30 horas por las calles céntricas del municipio para «hacer ver que hay un ciclo de teatro y animar a la gente a que acuda a verlo. He preparado un papel de una chica que está emocionada porque va a tener que representar con el 'Ser o no ser', y preguntaré a la gente donde está el teatro donde se supone que voy a representar la obra, pero no lo voy a hacer».