EH Bildu entregó ayer en el Ayuntamiento 618 firmas pidiendo la mejora en el transporte Autobús circulando. / JOXEBI J. RAMOS ESKORIATZA. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:11

EH Bildu entregó ayer en el Ayuntamiento eskoriazarra 618 firmas de vecinos para solicitar una mejora en los transportes de la comarca, con el fin de que sean presentadas en el departamento de Transportes de la Diputación. Desde que se produjo el cambio de horarios y reducción de número de autobuses el pasado 1 de octubre, ha habido en Eskoriatza protestas por esas modificaciones que se transmitieron a través de una rueda de prensa conjunta de EH Bildu de Arrasate, Aretxabaleta y Eskoriatza a primeros el pasado mes. El eskoriatzarra Aitor Zubizarreta, concejal de EH Bildu señalaba ayer que «lo que vemos es que se ha reducido el transporte, y nosotros lo que decimos es que se puede mejorar. Los recortes no son mejoras. Se puede mejorar mirando las líneas y coordinándolas mejor. Mirar las conexiones entre los municipios y la capitales de provincia, coordinarlas mejor. Y en el valle, que la frecuencia de los autobuses sea de 15-20 minutos, para que así la gente esté interesada en coger el autobús y no tengan que esperar media hora o más por los retrasos. Presentamos la moción en el Ayuntamiento pero no salió adelante con los votos en contra de EAJ/PNV y Anteiglesias, porque dijeron que era una actitud política».

Frecuencia de autobuses

Zubizarreta señalaba ayer que «lo que estamos pidiendo es que se mejore el transporte. Para que gente que tiene que ir al hospital, antes usaba el autobús de una forma rutinaria y ahora lo ha dejado de utilizar porque cuando sale del hospital tiene que estar esperando 20-25 minutos. Nos dijeron que no había habido muchas quejas, y entonces es cuando nosotros decidimos recoger firmas en el municipio, para solicitar que la frecuencia de los autobuses sea entre 10-15 minutos, que haya una buena conexión para la gente que tenga que ir a Donostia, Bilbao o Vitoria-Gasteiz. Pensamos que se debería ver entre todos el trazado de las líneas de los pueblos, para saber porque unas veces van por una parte y otras por otra. Y para terminar sería tener una coordinación entre las líneas para que no circulen varios autobuses a la vez».