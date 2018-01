'Shoah', concierto de violín y narrador, un homenaje a las víctimas del Holocausto Intérprete. El violinista Vicente Cueva, con su instrumento, durante un ensayo de la BOS. / IÑAKI ANDRÉS Mañana desde las 19.00 horas en Seminarixoa, la obra de Jorge Grundman con el reconocido violinista Vicente Cueva y el actor Jaime Arranz J.A.M. BERGARA. Viernes, 19 enero 2018, 00:21

'Shoah for solo violin and sacred' es un homenaje musical a las víctimas del holocausto de Jorge Grundman, creador de la música y de los emotivos textos que se interpretan en el concierto por el violinista Vicente Cueva y el actor Jaime Arranz, mañana, a partir de las 19.00 horas en Seminarixoa.

El objetivo de la obra escrita por Grundman para ser interpretada con violín es el de recordar la memoria de las víctimas del Holocausto y emocionar al público.

Cueva y Arranz protagonizan la obra que incluye seis movimientos, todos ellos relacionados con el Holocausto, que son: 'Yom Hashoah', 'Getto Warzawskie', 'Terezín through the eyes of the children', 'Babi-Yar', 'Bergen-Belsen' y 'The last breath'.

El concierto narrado tiene una entrada de 8 euros, y dará la ocasión de disfrutar del consagrado violinista Vicente Cueva, «uno de los violinistas españoles más destacados de su generación, que ha ganado el corazón del público con su sonido cálido, su honestidad en el acercamiento al repertorio clásico y su frescura y dinamismo abordando la música actual», apunta la presentación de la audición. Cueva es profesor de grado superior, postgrado y máster en la Escuela Superior Katarina Gurska, es concertino-director de la Orquesta de Cámara de España y desde 2010, solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y concertista reconocido en medio mundo.