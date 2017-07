El rhythm and blues de The Allnighters, hoy en la segunda cita de Berumuga La formación gasteiztarra The Allnighters. J.A.M BERGARA. Viernes, 14 julio 2017, 00:10

El ciclo Berumuga regresa hoy al escenario del Espolón con la presencia del grupo The Allinighters procedente de Gasteiz, que sonarán desde las 22.00 horas. La formación está integrada por Iñigo Ortiz de Zarate (órgano y guitarra), Ernesto García (guitarra), Iñaki 'Igu' García (voz y armónica), Zigor Akixo (batería) y Ruper Díez (bajo).

Su reputación como banda de directo les ha llevado a compartir escenarios a lo largo de su carrera con músicos de la talla de Wilko Johnson, Nine Below Zero, Barrence Withfield, The Blues Brothers Band, Lazy Lester, Melvin Davis, Eli Paperboy Reed, Swamp Dogg y un larguísimo etcétera. Cada uno de sus conciertos es una auténtica fiesta de 'soulful rhythm & blues'. Todo empezó en Gasteiz en 1988. Durante los años 90 se convirtieron en una banda de referencia. Tras diez años de trabajo incesante y tres LPs, varios singles y varios recopilatorios, la banda se separó en 1998.

En marzo de 2013 volvieron a los escenarios por puro placer, y sin ninguna presión, para atender a fans y nuevos seguidores, y volver a dejar muestras de su calidad.