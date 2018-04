Ovación para Xamatz Dantza Taldea Formación. Formación de antiguos dantzaris de Xamatz que se reunieron para participar en la actuación de la pasada semana. / X.D.T. Volvieron a bailar como exhibición en el 25 Dantzari Eguna festejado en Arrasate | El 29 de junio estarán ante el público local dentro del programa del gran festival del 750 aniversario del municipio JUAN A. MIGURA BERGARA. Domingo, 29 abril 2018, 00:29

Una década larga ha transcurrido desde que Xamatz Dantza Taldea dejó de funcionar como grupo, a pesar de haber protagonizado apariciones esporádicas de sus integrantes en citas clásicas del programa festivo municipal. La pasada semana en Arrasate volvieron ante el público como grupo en el marco del 25 aniversario del Dantzari Eguna, que dedicó un recuerdo a grupos desaparecidos como los bergareses de Xamatz o Gorosarria de Eskoriatza. En ambos casos recibieron la invitación de los organizadores y regresaron a la disciplina de los ensayos. «Nos ha costado un poco afinar, pero los pasos siguen grabados en nuestras cabezas», señalaba Ibon Unamuno, «después de aceptar la invitación empezamos con un mes de antelación a preparar las piezas».

Bailar ante el público y provocar su aplauso volvió a ser emocionante, «la verdad es que es una sensación agradable. Estuvimos muy a gusto y tuvimos ocasión de saludar a muchos viejos amigos que no veíamos hace años». Acudieron con una formación de 22 integrantes entre hombres y mujeres. El reencuentro abría la posibilidad de una recuperación como grupo. «No está tan claro, porque no es fácil volver sin tener toda la estructura desde pequeños hacia arriba. En su momento se dejó porque no había un grupo de jóvenes que pudiera tomar el relevo».

Lo que sí está asegurado es que el próximo 29 de junio bailarán otra vez, «en el festival de 750 aniversario que se celebrará por la noche en la Plaza». Seguro que son de los que se llevan las ovaciones más cerradas, ya que a pesar de no existir como agrupación, sus integrantes son germen y soporte de muchas propuestas culturales.

Sorgin Dantza y BET

La soka dantza de la romería de San Martzial ha sido uno de los refugios de varios de sus ex componentes que aún hoy en día son los que marcan los pasos de autoridades y vecinos que participan en la exhibición en el anfiteatro natural de campa.

No es esta la única secuela de Xamatz. La Sorgin Dantza que desde hace unos años abre las fiestas de Carnaval la tarde del Jueves Gordo es una pieza que han actualizado y recuperado junto con Javier Mendizabal 'Surra'. Los primeros años estuvo bajo su responsabilidad y en las últimas ocasiones han heredado la función los dantzaris de Musika Eskola, el que a medio plazo puede ser el relevo en 'euskal dantzak' en la villa.

Donde es más patente la presencia de ex integrantes de Xamatz es en Bergarako Erraldoi Taldea (BET), que se fundó por un grupo de estos antiguaos dantzaris y otros colaboradores. Nació en el año 2000 y se ha hecho un hueco muy importante en la vida cultural. Además de revitalizar la comparsa de gigantes y cabezudos, han apostado por potenciar sus funciones y asegurar un relevo generacional con la incorporación de minigigantes y otras iniciativas. Sin ir más lejos, el próximo sábado de Pentekostes, 19 de mayo, protagonizan el encuentro con la comitiva de gigantes de Artika y Berriozar, de Iruña, Ondarroa y Reus. Habrá unos 200 participantes y 36 figuras.