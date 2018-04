En junio arranca la cubierta del frontón de Bolu Fotomontaje. Aspecto que presentará con la cubierta según el proyecto de la Imara Ingeniaritza. / I.I. La ejecución del proyecto se ha adjudicado por 286.078 euros, IVA incluido, a Goitu JUAN A. MIGURA BERGARA. Domingo, 22 abril 2018, 00:02

En junio darán comienzo las labores para dotar de una cubierta al frontón de Bolu una vez que el gobierno municipal haya adjudicado esta semana las obras de ejecución a la empresa Goitu Eraikuntzak S. L., por un importe de 286.078 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de cinco meses.

Las obras, en base al proyecto firmado por Imara Ingeniaritza SL, consistirán en la colocación del cubrimiento y la instalación de una plataforma elevadora para garantizar la accesibilidad de toda persona con movilidad reducida, además de su correspondiente sistema de iluminación.

El proyecto recogido en el programa electoral del PNV de 2015, conoció la respuesta y oposición de un sector de vecinos del barrio de Bolu, y tras ser refrendado por mayoría en una consulta, ha seguido su curso.

Desde el gobierno local apuntan que el objetivo «es ofrecer infraestructuras útiles durante todo el año al barrio y al conjunto de la localidad para uso deportivo, lúdico o de otra índole. El proyecto elegido por el barrio se ha enriquecido con las aportaciones recogidas en las reuniones abiertas celebradas con vecinos de forma participativa», y recalcan, «para el Ayuntamiento ha sido indispensable en todo momento que la altura del cubrimiento del frontón no sobrepase la altura del muro para no repercutir en la vista. Por tanto, la solución adoptada consiste en una cubrición por medio de una cubierta con estructura de madera laminada y un acabado final mediante una cubierta tipo Deck formada por chapa prelacada de 0,7 mm, panel aislante de 40 mm de espesor y membrana. Se cerrará parcialmente la fachada sureste a base de muro cortina inclinada con doble acristalamiento. Para el resto de lados del frontón no hará falta cerramientos».

Además se dotará de una plataforma elevadora a un lado del graderío para la accesibilidad de toda persona con movilidad reducida. Un ascensor con un recorrido de 2,5 metros y capacidad de carga hasta 250 kilogramos. También incluye el proyecto la iluminación del frontón.

La iniciativa ha conocido una profunda evolución. De los 100.000 euros reservados inicialmente en el programa electoral jeltzale, el proceso de participación abierto con los vecinos trajo una serie de mejoras que llevaron al presupuesto hasta los 180.000 euros.

Otras mejoras, tras la consulta, para satisfacer más demandas incrementaron el presupuesto hasta los 315.000 euros, IVA incluido, cantidad que en el concurso se ha rebajado a la cifra de adjudicación.