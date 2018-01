Irabazi presentará una enmienda a la totalidad al presupuesto de 2018 Presupuesto. El concejal de Irabazi, Aiert Lizarralde, junto a otros miembros de la coalición. / MIGURA Desde la coalición creen que el proyecto no es participativo, ni social, no apuesta por el gasto e incrementa la deudaEl pleno del lunes tratará la propuesta presentada por el gobierno de PNV y PSE JUAN A. MIGURA BERGARA. Viernes, 26 enero 2018, 00:15

«Irabazi Bergara votará en contra de estos presupuestos si no se devuelven y se elaboran otros diferentes y participativos», manifestó, ayer, el edil de Irabazi, Aiert Lizarralde, en la comparecencia ante los medios para presentar la postura que mantendrá la formación y el sentido del voto en el pleno presupuestario del lunes. La sesión, a partir de las 19.30 horas, incluirá en el orden del día el proyecto de presupuesto para 2018 que defiende la mayoría gobernante de PNV y PSE (8 jeltzales y una socialista) frente a la oposición integrada por 7 concejales de EH Bildu y uno de Irabazi.

Lizarralde anunció que presentarán una enmienda a la totalidad del presupuesto. «Desde Irabazi rechazamos estos presupuestos. En primer lugar porque no son unos presupuestos participativos, no son sociales, no priorizan el gasto y aumentan la deuda que tiene nuestro municipio. Es por lo que solicitamos que sean devueltos y que se hagan otros presupuestos con la participación de todos los grupos municipales».

El concejal de Irabazi, coalición integrada por Ezker Anitza, Equo e Independientes, destacó que la propuesta presentada por el gobierno retrata los criterios de los partidos que lo sustentan. «El presupuesto municipal es el instrumento a través del cual se traslada la orientación política de quienes tienen la responsabilidad de elaborarlo. En este caso el gobierno con mayoría absoluta del PNV-PSE formado tras las elecciones de mayo 2015 deja clara cuál es su visión de los problemas de Bergara».

Críticas al parking

«En estos presupuestos las propuestas sobre empleo con 614 parados en la actualidad, medio ambiente y movilidad sostenible brillan por su ausencia. Se nos presenta una partida de 1.400.000 euros para la construcción de un parking pero no existe proyecto alguno. No sabemos de cuántas plazas dispondrán, cuántas plantas tendrá ni el coste que supondrá para el pueblo», señaló Lizarralde, partidario de un auténtico proyecto de movilidad que analice otros aspectos y pueda abordar la cuestión de una forma integral.

La apuesta que defiende Irabazi se sustenta en participación y como criterios centrales el gasto social y el recorte de la deuda actual. «En nuestro municipio es de 6.800.000 euros. Una de las cuestiones fundamentales para nuestra coalición es reducir la deuda y no agrandarla a través de la puesta en marcha de proyectos opacos y que no sabemos cuál será su coste definitivo», y puso como ejemplo de esta oscuridad e incremento presupuestario, «la experiencia con el frontón de Bolu habla por sí sola y nos hace desconfiar de este gobierno».