El gobierno en solitario saca adelante un presupuesto que crece un 11% Despedida. Los corporativos que asistieron a la sesión se hicieron una foto de grupo con Ander. / MIGURA La inversión pasa de los 3,1 a los 5,2 millones euros con un incremento del 70%La oposición de EHBildu e Irabazi teme por el incremento de la deuda y critica la indefinición del proyecto del parking JUAN A. MIGURA BERGARA. Miércoles, 31 enero 2018, 00:15

El Ayuntamiento se dotó en el pleno del lunes del presupuesto municipal para 2018 por un importe de 24,8 millones de euros, que suponen un incremento del 11% en relación a las cuentas del anterior ejercicio, cifrado en 22,3 millones de euros. El documento que sustenta financieramente toda la acción de servicios e inversiones salió adelante tras dos votaciones, por el voto de calidad de la alcaldesa, Elena Lete, como contempla la legislación para los casos de empate. La votación contó con ocho apoyos favorables del PNV (7) y PSE (1) -el noveno que daba la mayoría no se emitió por la ausencia por motivos laborales del edil jeltzale Igor Oiarbide- y otro 8 votos en contra de EH Bildu (7) e Irabazi (1).

En este presupuesto expansivo la mayor incidencia sobre el aumento de 2,5 millones de euros llega marcada por el crecimiento de la inversión, que alcanza los 5,2 millones de euros, con una subida del 70% sobre los 3,1 millones de 2017.

El capítulo general del gasto corriente, que incluye personal, gastos de servicios y patrimonio, trasferencias e intereses, supone el 72,13% del presupuesto, con 17,9 millones de euros. En el ejercicio anterior, 17,4 millones. Una de las mayores fracciones corresponde al gasto de personal, supone el 31,6%, cifrado en 7,8 millones de euros que sube desde los 7,4 millones de 2017.

En el otro gran epígrafe de gastos, el de capital, un 27,8% del presupuesto con un importe de 6,9 millones de euros, se incluyen activos y pasivos financieros, transferencias de capital y las inversiones.

La carga financiera en forma de deuda viva esta prevista en 7,9 millones euros frente a los 6,8 millones del pasado año.

Parking y Arrizuriaga

Pasar de un ejercicio a otro de 3,1 a 5,2 millones de euros en las inversión cambia considerablemente la fotografía del presupuesto. Las apuestas del gobierno, como destacó la alcaldesa Lete, son la asignación para la construcción de un parking subterráneo en el patio del Seminario por 1,4 millones de euros, y 1,1 millones de euros a la recuperación del parque y el palacete de Arrizuriaga. Este último proyecto esta vinculado a la concesión de una subvención de 900.000 euros del Ministerio de Fomento del gobierno central, en base al criterio de invertir del 1% del gasto de TAV en la villa en infraestructuras culturales. El consistorio contempla 200.000 euros de recursos propios para el proyecto.

Una inversión 1,1 millones de euros permitiría una reordenación del parque y una consolidación del edificio pero sin alcanzar una rehabilitación integral de todo el inmueble, que previamente exigiría la definición de usos.

Destacan por su montante en el capítulo de inversiones también los 290.000 euros presupuestados para garantizar la movilidad peatonal hasta el nuevo edificio del instituto Miguel Altuna, los 299.000 euros para el parque cubierto de juegos infantiles en el Espolón, los 50.000 euros para desarrollar la ventanilla única de atención municipal a los bergareses, los 150.000 euros para el desarrollo de un parque de juegos acuáticos en la piscinas para combatir los bloqueos veraniegos de aforos, el equipamiento como sala de cine de Seminarixoa con una dotación de 80.000 euros, o los 369.000 euros para el proyecto de contención tras los desprendimiento de tierra en Bolu.

Argumentos de la oposición

A pesar de la foto de cuadrilla para la que posaron los ediles en la despedida de Alberdi, durante la tramitación del presupuesto los partidos hicieron una defensa firme de sus posturas. En el caso de la oposición cuestionaron los criterios del gobierno para la presentación de estas cuentas.

Por orden de intervención, Aiert Lizarralde, de Irabazi, calificó el presupuesto de «puro marketing y electoral. No responde a las necesidades de los vecinos». Presentó una enmienda a la totalidad que pedía abrir un proceso de participación para la confección de unas nuevas cuentas. La propuesta fue rechazada en votación antes de la aprobación presupuestaria por el mismo sistema del voto de calidad ante el empate a ocho. Además denunció el incumplimiento de una norma que desde 2005 obliga a acompañar la propuesta de un análisis de impacto de género.

Gorka Artola, por EH Bildu criticó el aumento de la deuda, una decisión que en su opinión necesita de un consenso social y político para no hipotecar el futuro de las cuentas. Apuntó que en la anterior legislatura -al frente la izquierda abertzale- se realizó un esfuerzo para redecir la deuda. Coincidió Lizarralde, «un presupuesto que no prioriza el gasto y aumenta la deuda».

Artola, de EH Bildu, justificó la negativa de su grupo también en la incapacidad del gobierno para acordar con todas la formaciones políticas y sociales un plan estratégico para Bergara que esté por encima de coyunturas políticas.

Tanto EH Bildu como Irabazi coincidieron en el análisis, planteado por Agurne Barruso, al cuestionar el proceso en el proyecto estrella del gobierno, el parking del Seminario. Sobre el subterráneo Agurne pidió mayor definición, «la casa no se empieza por el tejado. Queremos saber cuántas plazas, si será gratuito o no, y otras cuestiones. No hay proyecto. El proceso debería ser al revés, disponer primero de un proyecto y realizar después la asignación en el presupuesto».

Razonamientos que compartió Lizarralde, que como Barruso destacó no oponerse al aparcamiento, «no estamos contra el parking subterráneo», pero faltan explicaciones y previsión en movilidad, «además tenemos el antecedente del frontón de Bolu donde el presupuesto se ha triplicado de la previsión inicial».

La alcaldesa, en otra ocasión respondió e insistió en que es un proyecto prioritario del gobierno porque han detectado una necesidad a pie de calle. «Nos queda mucho trabajo que realizar pero vamos adelante con ese proyecto. Todas esas preguntas que han lanzado tendrán su respuesta, pero este presupuesto muestra la inequívoca voluntad de apostar por el parking para responder a las necesidades de los bergareses».