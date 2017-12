'Gabonetako estanpak' despide hoy el Concierto de Navidad Concierto. Cerca de doscientos protagonistas entre instrumentistas y vocalistas protagonizarán el 'tutti' que cierra la actuación. / B. CANTERO La audición musical será desde las 20.30 horas en un Frontón Municipal a rebosar de públicoBanda, Orquesta, Aritzeta, Orfeón Bergarés y Orfeoi Gazte son los protagonistas JUAN A. MIGURA BERGARA. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:20

«Una pieza muy bien construida y que toca todos los temas de Navidad», justifica el director Alfredo Gz. Chirlaque la elección de la partitura de 'Gabonetako estanpak', de Miguel Gz. Bastida, para cerrar con el 'tutti' el tradicional Concierto de Navidad.

«Con el horizonte de la jubilación a la vista estoy programando obras especiales. Por una parte, es de mi padre, y además tiene mucho contenido en lo musical».

Alfredo se hará cargo de la batuta para dirigir a un centenar de instrumentistas de la Orquesta Sinfónica y la Banda Municipal y a las voces del Orfeón Bergarés, Orfeón Gazte y Aritzeta Abesbatza, con otros setenta intérpretes.

El programa del encuentro más importante de formaciones musicales de corte tradicional de villa se abrirá con Bergarako Musika Banda con la misma dirección para la composición 'Jericho' de Appermont. Detrás, Aritzeta Abesbatza, a las órdenes de Imanol Urzelai, tomará el escenario con 'Dos olas' de Yagüe, 'Zure Boz' de Xabier Sarasola, 'El meu avi' de Orteaga, y 'The road home', de Dennis Browne.

Ennio Morricone

La Orquesta Sinfónica con la pieza 'Cinema Paradiso' de la banda sonora de la película del mismo título será la siguiente parada. Presenta una adaptación del director González Chirlaque sobre la escritura musical del gran Ennio Morricone para la exitosa cinta.

El Orfeón Bergarés, reforzado con las voces del Gazte, asume el siguiente tramo del programa con la dirección de Aitor Biain y el acompañamiento al piano de Eli Mendiaraz. Acuden con cuatro canciones: 'Itsasoa gara' de Sarasola, y tres arreglos sobre composiciones de Brymer para 'Heal the world', 'We Will rock you' y 'Bohemian rhapsody'.

Sus últimas notas serán el preludio de la pieza conjunta del adiós, que como manda la tradición marca la propina con 'Hator Hator' y 'Adeste Fideles'.

La cita cumple su XXXVIII edición. En aquella primera cita de 1980 fue sólo la Banda la protagonista y después se sumaron las formaciones corales, años más tarde tras su creación la Orquesta, y por último el Orfeon Gazte.

El concierto de Navidad es desde las 20.30 horas en el Municipal. Diez minutos antes cerrarán las puertas, y no se puede acceder hasta que concluya la primera pieza.