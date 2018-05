Estreno mañana del Orfeón en Seminarixoa con el Concierto de Primavera J.A.M. BERGARA. Jueves, 3 mayo 2018, 00:11

La cuidada acústica de Seminarixoa tendrá mañana otra ocasión de mostrar al público si la inversión y los esfuerzos en equipamiento han logrado una sonoridad adecuada. Llega otro concierto donde la concha acústica proyectará el sonido.

Serán los integrante del Orfeón Bergarés los que presenten Udaberriko Kontzertua. Supone el primer encuentro de la veterana agrupación con la sala, «es el primer concierto en Seminarixoa y tenemos muchas ganas de cantar para ver cómo funciona la acústica», destacan desde la formación que dirige Aitor Biain.

Presentan un repertorio muy variado con el acompañamiento al piano de Eli Mendiaraz. Interpretarán 'Cantas lacrimosus' y 'Ave Verum' de Jenkins, 'Ubi Caritas' de Gjeilo, 'Ave verum' de Stanpford, 'Come sweet death' de Bach, 'The lily and the rose' de Chilcott, 'Sure on this shining nigth' y 'Dirai-t'on» de Lauridsen, 'Itasoa gara', «'Arrosarik ez da' y 'Gure Bideak' de Sarasola, 'Arit adarrean' de Ezkurra, y 'Heal the world' y 'Bohemiena rhapsody' de Brymer.

La audición a partir de las 20 horas con entrada gratuita que se podrá retirar en taquilla desde las 19.00 horas.