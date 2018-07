El coro juvenil Veus y el soul de Shirley Davis, doblete musical para hoy Veus. Sesenta voces juveniles, con su director, Josep Vila i Jover. El coro catalán actúa a las 20.00 horas en el Seminarixoa, y Shirley Davis&The Silverbacks a las 22.00 en el Espolón NAIARA GONZÁLEZ BERGARA. Viernes, 6 julio 2018, 09:57

La música vuelve a amenizar las tardes y noches de los viernes de verano con una doble oferta con estilos muy distintos, la polifonía de las voces blancas por un lado, y la tradición de la música negra, por otro.

El coro catalán Veus dirigido por Josep Vila i Jover versionará temas en catalán, inglés, sardo e incluso, en euskera. La conocida canción 'Maravellós regal' de la banda Txarango; 'El cant dels ocells' de Bernat Vivancos; 'Song oh hope' de Susana Lindmakr; 'Let it shine' de Kari Ala-Pollanen; 'No potho reposare' de Andrea Parodi' e 'Ikusten duzu' del euskaldun Josu Elberdin, entre otras.

Veus es uno de los coros europeos que más kilómetros ha recorrido por el continente. Acuden regularmente a festivales de coros internacionales en Barcelona, Toulouse, París, Varna (Bulgaria) y Osnnabrucks (Alemania).

Sus sesenta voces blancas de entre doce y diecisiete años interpretan canciones de diferentes períodos y estilos, por lo que han conseguido cantidad de distinciones, como el primer premio del 47º Certamen Coral de Tolosa, segundo premio del Festival Cantonigròs y el Premio Nacional y Premio del Público en el 59º Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja.

El coro cantará a las 20¡.00 horas en el Seminarixoa. El Espolón también tiene una cita con la vocalista Shirley Davis & The Silverbacks desde las 22 horas en adelante.

Música negra

Shirley Davis & The Silverbacks presentan, en un concierto gratuito, 'Wishes and Wants', el segundo disco que han grabado de forma conjunta: «Hemos crecido mucho haciendo este disco. Musicalmente es más arriesgado y la sonoridad es más moderna. Es un disco más variado y contemporáneo», explica la vocalista.

Shirley Davis es una artista de referencia en el soul y funk y fue en un concierto de Sharon Jones & The Dapkings cuando se dio a conocer al público español. «Fue mi mejor presentación posible en España», explica la artista británica. En aquella actuación de la sala madrileña La Riviera consiguió que los estudios de Tucxone Records se fijaran en ella y le propusieran crear una banda. Davis aceptó y tuvo que dejar Australia, el país donde residía desde hacía más de dos décadas, para mudarse a la capital española. La vocalista británica cuenta que se siente «contenta de estar en Europa y poder contribuir a que esta música abandone de una vez por todas el plano underground y vuelva a ocupar el puesto que se merece como música popular».

Con su primer disco titulado 'Black rose' consiguieron muy buenas críticaspor parte del público y personas expertas en la música soul. Se llegaron a agotar varias ediciones, tanto del vinilo como del CD y giraron, acumulando kilómetros, de festival en festival y de ciudad en ciudad.

Las canciones que van a presentar en el Espolón llevan títulos tan sugerentes como 'Fire', que trata sobre dos personas y el fuego que quieren crear juntas; 'Treat me better' explica cómo alguien le pide a su pareja que le proporcione un mejor trato, con más respeto y tacto; mientras que 'Troubles and trials' se refiere a quienes estén atravesando cualquier situación complicada. Sin embargo, la vocalista señala que le «encanta» interpretar el tema 'Woman dignity', puesto que «aborda el tema de la mujer y trata de motivarlas».

Añade que es «interesante porque los tiempos están cambiando y las mujeres están decidiendo hacerse respetar cada vez más. Es un buen momento para hablar de ello».