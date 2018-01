El XII Ciclo de Gospel recala hoy y mañana en Seminarixoa The Upeer Room. Mikel San José pone la voz e Iñaki Miguel, el acompañamiento al piano. / DV Actuarán en forma de dueto The Lord y The Upeer Room desde las 19 horas Un encuentro para recorrer la historia de este género musical y otro para acercarse al gospel en euskera JUAN A. MIGURA BERGARA. Miércoles, 3 enero 2018, 00:15

El XII Ciclo Gospel llega a Seminarixoa para ofrecer dos conciertos hoy y mañana a las 19.00 horas. Esta tarde será el turno de The Lord, con los donostiarras Ainhoa Eguiguren a la voz, e Iñaki Miguel al piano. Presentarán un recital en torno a la historia del gospel. «Tenemos un repertorio repleto de piezas inmortales dentro de este género. Hablamos de títulos muy conocidos como 'Oh Happy Day', 'Down By The Riverside' o 'Amazing Grace' entre otros», revela Eguiguren.

«Es un concierto muy participativo, en el que el público podrá intervenir con sus palmas, incluso intervenir con sus voces», señala Ainhoa.

La entrada de 8 euros y la taquilla abre una hora antes al igual que para la cita de mañana.

El jueves ocupará el recién estrenado escenario el dúo donostiarra The Upper Room, formado por Mikel San José a la voz, y acompañado también por Iñaki Miguel al piano, pondrán el broche con su actuación de gospel en euskera. «Presentaremos las canciones de nuestro disco 'Aleluia', aunque también sonarán algunas adaptaciones al euskera de clásicos como 'Glory Glory Hallelujah', rebautizada como 'Burua Altxa' o 'Joshua Fit The Battle Of Jericho', que ahora es 'Jerikoko Guda'», y por supuesto, tampoco faltarán grandes temas en inglés de la música gospel. «El gospel es tan americano y estamos tan acostumbrados a escucharlo en inglés que cuando se canta en otro idioma puede chocar en principio. Ha habido grupos de blues o de soul en euskera, pero no de gospel, y a nosotros mismos se nos hacía un poco raro al principio, pero eso solo duró un ensayo. Y cuando lo llevamos al directo, la reacción del público fue muy buena».

Iñaki Miguel defiende el formato dúo en el gospel. «El gospel, al igual que otros estilos como el jazz o el blues, se puede interpretar por medio de diferentes formatos musicales. Quizás el más famoso en nuestra sociedad sea el formato coral y afroamericano, pero hay que hacer pedagogía en este sentido, y explicar que existen formatos muy diversos, y el nuestro, voz y piano, es un muy legítimo, y que era el más utilizado por la mismísima reina del gospel, Mahalia Jackson», explica.

La música gospel «es la identificación del sentir religioso de las comunidades blancas y negras de Estados Unidos», señala Miguel. «Dicho de otra manera, es su manera de rezar, a través de la música. Sus misas son alegres, donde la música está en un primer plano».

Es justamente la variedad de formatos de The Upper Room la que da cabida al cantante local Karlos Etxaniz en su formación desde este año, cuando acuden como quinteto y septeto, «formó parte de los coros con otras dos voces que casualmente para mañana en Bergara no podían acudir. Me hubiera gustado estar en el escenario, pero en esta ocasión no ha sido posible», apunta Etxaniz. El grupo se completa en la formación más completa con Andoni Etxebeste (batería), Luciano Martín (bajo) y Karlos Etxaniz, Santi Romero y Unai Moraza en los coros.