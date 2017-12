EH Bildu solicita un presupuesto «social y progresista» para 2018 Comparecencia. Cinco de los siete ediles y dos colaboradores de la coalición abertzale. / MIGURA Califican estos criterios de fundamentales y transversales en las cuentas públicasMantendrán hoy la primera reunión con el gobierno para conocer el proyecto de presupuesto JUAN A. MIGURA BERGARA. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:16

«Apostamos por un presupuesto social y progresista que llegue a todos los bergareses y que tenga mayor incidencia en los que más necesidades tengan. Nuestro objetivo será adecuar el proyecto del gobierno a estas condiciones e incluir nuestras propuestas», apuntó Gorka Elorza en la rueda de prensa que ofreció EH Bildu, principal grupo de la oposición municipal que dispone de siete concejales de los 17 del consistorio. Presentaron sus aportaciones concretas a los medios en vísperas del primer encuentro, que mantendrán hoy para conocer del gobierno PNV-PSE, con mayoría de 9, el proyecto de presupuesto municipal para 2018.

En boca de Leire Iruin se pusieron las peticiones que esperan incluir en el presupuesto. «Tenemos un listado muy largo del que vamos a apuntar algunas». Solicitan la realización «lo antes posible» de un plan de movilidad y disposición de recursos para su ejecución. Entre otros aspectos debería abordar la creación de plazas de aparcamiento en el centro, completar y avanzar en la red de bidegorris y disponer de espacios cubiertos para el estacionamiento de bicicletas.

En relación a la sala de usos culturales múltiples, a punto de inaugurarse, desde la coalición abertzale ven necesario que se «complete el equipamiento para que pueda funcionar también como cine».

En la relación de demandas, requieren al gobierno un parque acuático a la manera de los ejecutados en Antzuola y Oñati, destinado al tiempo libre de niños y padres, y que dé una alternativa en los días muy calurosos a las instalaciones descubiertas de Agorrosin Gunea, que se saturan por un problema de aforo.

Consideran prioritario dotar de capacidad económica la inversión en los barrios una vez que se han desarrollado las reuniones con los vecinos donde se han definido las necesidades, «por ejemplo, profundizar y completar el programa para revitalizar Osintxu, que ya pusimos en marcha», señaló Iruin.

De cara a los mayores invitan a PNV y PSE a realizar un análisis detallado de la situación de este colectivo y de sus necesidades, y una adaptación de los servicios sociales para dar respuestas a las situaciones que se puedan detectar. La creación de un parque recreativo infantil cubierto, como en su momento plantearon para Fraiskozuri en el anterior gobierno que lideraban, es otra de las peticiones que pondrán sobre al mesa en la negociación del presupuesto. «Aquí los inviernos son largos y lluviosos», afirman.

Abiertos al acuerdo

Desde EH Bildu mostraron su disposición a apoyar las cuentas siempre que se cumpla la vocación social y progresista, y se tengan en consideración algunas de sus aportaciones. A la vez criticaron la iniciativa del gobierno en el anterior presupuesto de 2017 cuando destinó una partida de 80.000 euros para responder a las demandas de la oposición. «Proponer 80.000 euros no es intentar llegar a un acuerdo. Es una cantidad insignificante en el volumen del presupuesto. No es una forma de buscar el acuerdo, que no creemos deba estar atado a una cantidad concreta sino a una concepción general del presupuesto».

Junto a Leire Iruin y Gorka Artola concurrieron Ainhoa Lete, Aitor Aranzabal y Itsasne Luarizaristi, junto a los colaboradores Aitzol Osa y Nerea San Miguel.