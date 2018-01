«Iba bien preparado para la carrera del campeonato de España» Meta. Iker Ugarte cruza en solitario la línea en Legazpi. / LOKATZA ZE Subió al segundo cajón del podio tras una remontada de más de cuarenta competidores sobre un circuito muy embarradoIker Ugarte logró el subcampeonato cadete de ciclo-cross en la prueba de Legazpi JUAN A. MIGURA BERGARA. Miércoles, 17 enero 2018, 00:11

El cadete bergarés de segundo año Iker Ugarte fue la auténtica revelación y sorpresa del campeonato de España de ciclo-cross disputado el fin de semana en Legazpi al colarse en la segunda plaza con el maillot de Bolintxo Okindegia, cuando los nueve primeros clasificados representaban a selecciones autonómicas.«La selección de Euskadi no me ha convocado porque esta temporada no ha sido muy buena. He tenido una lesión de rodilla que no me ha permitido competir al nivel que quería», destaca el joven de 16 años que compagina el calendario de carretera y ciclo-cross en la disciplina de Lokatza Ziklismo Eskola. «Después de la carrera estuve hablando con el seleccionador, que me felicitó».

Los obstáculos físicos de la temporada no le han permitido correr las pruebas de Copa de España que hubiera deseado y lograr puntos para disponer de una mejor posición de salida en el estatal. Partía desde atrás para cubrir las dos vueltas a un trazado muy embarrado y recorrer los 5,8 kilómetros. Con cuarenta participantes por delante en un pelotón de algo más de 80 en la salida, «el inicio ha sido complicado pero he aprovechado algunas caídas para avanzar».

Tras la primera vuelta se había metido en la cabeza entre los diez primeros, y con una zancada larga y firme fue relegando rivales hasta conseguir el subcampeonato.

Registró 33:25.28 tras al vencedor, el cántabro Alain Suárez, que entró en 32:10.73. Del 1:15 de ventaja del campeón, Ugarte perdió 1:12 en la primera vuelta en la que tuvo que superar los tapones, y únicamente cedió tres segundos en la siguiente vuelta.

El tercer acompañante en el podio fue el madrileño Daniel Criado con 33:38.92. El primer representante de la selección vasca, Mikel Beraza, hizo un tiempo de 0:33:56.01, lo que le valió la cuarta posición.

La preparación y la condición física de Iker, potenciada por la experiencia como practicante del atletismo hasta hace dos años, permitieron al ciclista local afrontar un recorrido donde se corrió más con la bicicleta al hombro que sobre la misma. «Fue una prueba muy física donde había que correr mucho a pie. Me ha venido muy bien haber practicado atletismo», destaca Ugarte, que había preparado a conciencia la participación en el estatal.

Con este brillante cierre a la campaña de ciclo-cross con la plata al cuello, ya se entrena de cara al inicio en primavera del calendario de la competición de carretera que afrontará como juvenil y de nuevo repatirá en las filas de Bolintxo Okindegia. «Pienso seguir compaginando la carretera con el ciclo-cross porque me gustan las dos modalidades».