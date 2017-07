El PNV afirma que «la piscina exterior fue decisión de Agurne y su gobierno» Comparecencia. Miembros de la junta municipal del PNV. / MIGURA Señala que plantear hipotecas previas como defensa «es echar balones fuera»La Junta Municipal del partido respondió a las acusaciones de la exalcaldesa y actual portavoz de EH Bildu JUAN A. MIGURA BERGARA. Viernes, 14 julio 2017, 00:10

«El proyecto y la construcción de la piscina exterior se realizaron durante el mandato de EAE-ANV y Aralar, con Agurne Barruso a la cabeza, datos fácilmente contrastables en el ayuntamiento. Cada uno debe asumir las decisiones más o menos acertadas que ha tomado y buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos», apuntó Maite Barrena de la Junta Municipal del PNV, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer en el batzoki. Respondían a las recientes manifestaciones de la portavoz de EH Bildu, Agurne Barruso, que indicó que ejecutó la obra de la piscina exterior cuando era alcaldesa atendiendo al proyecto que había aprobado el gobierno jeltzale de Victoriano Gallastegi, que también compareció en el encuentro de ayer con los medios.

Los argumentos de la exalcaldesa Barruso de que ejecutó las piscinas exteriores sobre un espacio predeterminado por un proyecto del gobierno jeltzale de Gallastegi, son para el PNV excusas. «Durante la legislatura de Vitoriano Gallastegi PNV-EA, en abril de 2004, se aprobó el proyecto técnico de la primera fase del proyecto de las piscinas y durante los dos años siguientes, se fueron desarrollando las sucesivas fases, hasta la inauguración en 2006 de la instalaciones cubiertas, estando en el gobierno PNV con Vitoriano Gallastegi al frente. En este punto el gobierno optó por hacer una pausa para realizar un estudio integral de toda la zona deportiva de Agorrosin, incluido el campo de fútbol, analizando nuevas oportunidades ante las posibilidades que ofrecía la negociación que se estaba manteniendo con el Bergara Kirol Elkartea para que Agorrosin pasará al Ayuntamiento».

Apuntó Barrena que en este proceso llegaron en 2007 las elecciones de municipales con victoria para ANV que llevó a la alcaldía a Agurne Barruso, «al año siguiente, en 2008, Agurne, presenta el proyecto de la piscina exterior en la comisión de Urbanismo y más adelante, ese mismo año, licita a diferentes constructoras la construcción de la misma», según indicó.

Datos públicos

Barrena insistió en que todos estos datos se pueden confirmar en actas municipales, y «dejan bien a las claras», según el PNV, «que cuando Agurne Barruso, para justificarse, dice que estaba obligada, miente. Realizar la piscina exterior fue su decisión y la de su gobierno. No es de recibo echar balones fuera y tratar de huir de la responsabilidad que tuvo en su momento. Los gobiernos y las y los alcaldes deben afrontar las responsabilidades de las decisiones tomadas durante su mandato y no escurrir el bulto y señalar a otro».

Ve tan claro el tema el PNV que apuntaron que «estamos a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana de Bergara que tenga dudas al respecto. Lo importante ahora es que cada uno asuma sus actos y trabaje en la búsqueda de soluciones para la problemática de la piscina exterior, ya que las y los ciudadanos depositan su confianza en las y los representantes municipales para que busquen soluciones y no para que trasladen sus responsabilidades a los demás», ya que como destacan, «que la piscina era demasiado pequeña quedó claro el mismo día de su inauguración un día de San Juan. Desde entonces, tuvieron esa legislatura y la siguiente para reflexionar y buscar soluciones, pero hasta ahora no han abordado el tema».

Apuntaron los jeltzales, para terminar, que la exalcaldesa no tiene la conciencia tranquila. «Excusatio non petita, accusatio manifesta (excusa no pedida, acusación manifiesta)», señalaron.