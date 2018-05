Aficionados al atletismo se oponen a la eliminación de la pista de Agorrosin Pista. Con 360 metros no permite la homologación de marcas ni competición oficial. / MIGURA La remodelación del campo que propone el BKE suprimiría esa instalación | El estadio es propiedad del club mahonero pero está abierto al uso público en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento JUAN A. MIGURA BERGARA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:17

Un grupo de usuarios de la pista de atletismo de campo de fútbol de Agorrosin ha mostrado su malestar con el proyecto de remodelación de esta instalación que impulsa en Bergara Kirol Elkartea que contempla la eliminación de la pista para ganar metros de cara a la reordenación de canchas y espacios.

A pesar de ser un proyecto en una fase inicial hasta que no logre financiación, las líneas maestras de ejecución están marcadas e incluyen la supresión total de la pista de asfalto. Una superficie de seis calles de anchura con 360 metros de recorrido, que por no disponer de distancia homologada no sirve para registrar marcas ni para la disputa de competiciones, pero sí que se usa, como destacan varios vecinos, para caminar o entrenar en el caso de los aficionados a correr, «sinceramente nos hemos quedado alucinando al ver el proyecto que el club deportivo Bergara tiene para campo de fútbol. Parece que en este pueblo sólo existe el fútbol como deporte, y a los que practicamos otros deportes como el atletismo y acudimos a las pistas a hacer unas series, que nos parta un rayo», destaca un habitual. «Se les ocurre la brillante idea de quitar la pista y punto», señala, mientras pide que se renueve la instalación pero que al menos se mantengan un par de calles, «que aprendan de otros pueblos que cuando realizan una remodelación la hacen integra, campo y pistas porque, puestos a pedir, nosotros también queremos una pista de tartán ya que lo que tenemos está de pena, llena de agujeros».

En su momento se planteó a estos aficionados como la red de bidegorris para seguir con el atletismo o el paseo. La idea no satisface a los acostumbrados a la pista que utilizan por comodidad «está muy cerca de Agorrosin Gunea y permite realizar preparaciones más específicas sin compartir espacio con peatones y bicicletas», y añaden, «hay que respetar todos los deportes y más cuando en este pueblo se practica muchísimo el running. Además en este caso se va a realizar la obra con dinero publico, con dinero de todos. Esperamos que el Ayuntamiento lo valore ya que esto no es fomentar el deporte sino excluirlo».

El anteproyecto de remodelación del club mahonero tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros que requerirán de aportaciones de dinero municipal y foral, por lo menos. El consistorio para participar en la financiación exigirá la titularidad municipal del recinto que hoy en día es propiedad del club. El traspaso a nombre del Ayuntamiento es lo que da esperanzas este grupo de usuarios para que se logre mantener la pista si avanza la iniciativa del club, «tiene que haber otras soluciones técnicas para ampliar las instalaciones para el fútbol y a la vez mantener algún tipo de pista de atletismo».