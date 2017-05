El Ayuntamiento apunta que «el alcohol no puede ser el objetivo de la fiesta»

«El consumo de alcohol y drogas en general no puede ser el objetivo de las fiestas. El Ayuntamiento hace una apuesta por los consumo responsables», apuntaba la concejal de Cultura, Maite Agirre, en la comparecencia que desarrolló ayer con motivo de la baja venta de entradas para la comida popular, que achacan a la decisión de comisión de Fiestas de no servir alcohol en la comida popular del lunes de Pentekostes. «Por lo que ha sabido el Ayuntamiento, más de un grupo, sobre todo de los más jóvenes, han pedido que no se acuda a la comida».

Hasta la fecha desde la apertura el jueves se han vendido 200 de las 690 plazas del encuentro que se desarrollará el lunes de fiestas en Plaza, (con mal tiempo en el carpa del Seminario), cuando lo habitual otros años era que la mayor parte del aforo estuviera vendida en la primera jornada.

Los tiques disponibles se pueden adquirir por 12 euros, de 18.00 a 21.00 horas hasta este jueves inclusive, en el departamento de Cultura en la planta superior del consistorio.

Desde el consistorio, en el encuentro con los medios de ayer, se lanzó una invitación para que los vecinos participen en la comida, y destacaron que la decisión es de la comisión organizadora de las fiestas, con presencia de otros colectivos. «Se decidió no servir alcohol después de detectarse, especialmente entre los menores, consumos en ediciones anteriores. Cada año al valorar las fiestas a posteriori surgía el mismo problema y acordamos que el Ayuntamiento retiraba el alcohol porque no puede promocionarlo».

Además, siguiendo los criterios del Plan Municipal de Drogodependencias quieren que los adultos sean conscientes de que los niños y jóvenes, en muchas ocasiones, únicamente imitan comportamientos de los adultos, por lo que insisten en los consumos responsables.

No es la única aportación en este sentido, como refleja el programa de fiestas, ya que en Irala kalea la noche del sábado de fiestas desde las 00.00 a loas 03.00 horas se montará un puesto para testar otras sustancias dopantes, de las que también se dan altos consumos durante las fiestas. El servicio estará a cargo de la asociación Ai Laket.

Destacaron que estos son pequeños pasos para disponer en el futuro de personas sensatas y responsables.