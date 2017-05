EH Bildu acusa al gobierno municipal de «deshacer el trabajo previo y hacer poco»

A punto de alcanzar el ecuador de la legislatura EH Bildu, principal grupo de la oposición, presentó un balance muy crítico de los dos primeros años del gobierno de PNV y PSE. En opinión de la coalición abertzale, el esfuerzo del gobierno se ha centrado en desmontar el trabajo de la anterior legislatura y no aportar nada nuevo.

Como ejemplos apuntaron en la comparecencia, celebrada la tarde del miércoles en el Alkartetxe, «han realizado un esfuerzo especial en desmontar la permuta de la Uned y Arrizuriaga, pero no tienen alternativa, si saber qué hacer o para qué usar Arrizuriaga, al menos que a nosotros nos hayan facilitado».

En la misma línea señalaron el trabajo que se tomó el gobierno en cambiar el sistema de recogida de los contenedores, «han cambiado el sistema pero no se han dado más pasos para aumentar las tasas de reciclaje. Además los puntos de los contenedores están muy sucios».

En torno a la idea central de su crítica «deshacer sí, hacer no» destacaban que en más de un ámbito, además de no aportar nada, se han dado paso atrás en la relación con el resto de grupo municipales y con colectivos sociales. «Cualquiera que quiera organizar algo en Bergara se enfrenta en el Ayuntamiento a un muro de hormigón con trabas, exigencias y condiciones». E insistieron en su actitud con la oposición, «nos tenemos que enterar de las cosas por twitter y los medios de comunicación. No hay espacio para el análisis».

La crítica no se olvidó de la edil socialista que da la mayoría absoluta de nueve, «muy barato y sin mucho criterio da el voto que facilita mayoría absoluta al PNV» para que estos gobiernen a espaldas de los bergareses que ella representa.

En la presentación del balance, al que acudieron seis de los siete ediles de la formación y un colaborador, lanzaron algún piropo, «solo vemos la actividad de obras y servicios. Lo aplaudimos y valoramos en positivo» para matizar detrás que «la actividad de un Ayuntamiento no se puede limitar a asfaltar y cambiar luminarias».

A partir de ahí dieron una relación de temas donde consideran que no hay actividad, «en economía no hemos visto iniciativas, no hay innovación en cultura y el auditorio del Seminario no estará listo en plazo, en educación nada de nada, en euskera siguen lo que venía de antes, en servicios sociales no hay propuestas ni planificación ni respuesta a las necesidades, en barrios buenas palabras y poco hechos, y en la gestión interna del Ayuntamiento, recortes».

Piden un cambio de actitud

Después de describir un panorama desolador señalaron que viven con preocupación la situación y pidieron al gobierno, PNV y PSE, que para principios de septiembre presente las intenciones que tienen para los dos próximos años, «porque seguir sin dirección ni planificación no traerá nada», y preguntaron qué van a hacer en economía, participación, medio ambiente, barrios, cultura, euskera, juventud, servicios sociales, movilidad y en hacer pueblo. Una exigencia para «no estar los dos próximos años inactivos y que perdamos cuatro años».