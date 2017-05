Conciertos de Primavera y Zea Mays

El apartado musical gana peso esta jornada en el programa de montañismo y naturaleza Puntaik Punta que se celebra hasta mañana. Cuatro conciertos animan la tarde y noche, con el de Primavera con récord de participantes. Cerca de 300 músicos, entre instrumentistas y voces, toman parte en el encuentro anual de Musika Eskola que se desarrollará desde las 19.00 horas en el Frontón Municipal.

La edición 2017 presenta la novedad de una actuación conjunta de los protagonistas. Un vez deleiten al público los incipientes músicos del método Suzuki, se abrirá un programa en el que ocuparán el escenario los dos coros del centro, los alumnos del taller de música, la Orquesta Sinfónica, la Banda Joven, los grupos de trikitixa, txistu, y euskal dantzak. Bajo las direcciones de José Miguel y Alberto Laskurain presentan un repertorio de diez piezas.

La taquilla con entradas a cuatro euros adultos y dos los niños, abre una hora antes.

La fiesta de Musika Eskola seguirá con una cena y a los postres un concurso de grupos musicales en la carpa de Munibe. Cada unos de los seis grupos inscritos tocará 10 minutos, a partir de las 21.45 horas. Tomarán parte las formaciones Not Yet, Moztu, Speak up, Amateur Mozart,Biks and the pilots, y Moittuai.

La música menos académica protagoniza también la tarde y la noche como invitaciones especiales de Puntaik Punta. A las 17.30 horas en la carpa del Seminario la formación local Diablues Bluecifer desde las 17.30 horas, y a partir de la medianoche en el escenario de la Plaza los bilbaínos de Zea Mays.

Una formación que cumple 20 años en los escenarios vascos y que acudirá con sus clásicos y los del último disco 'Harro' editado el pasado año. El cuarteto de Rekalde creado en 1997 se hizo un hueco para quedarse a raíz de ganar el VII concurso de maquetas de Euskadi Gaztea. Dos décadas después Asier Basabe (batería), Rubén González (bajo), Iñaki Imaz (guitarra) y Aiora Renteria (voz) siguen triunfando en esa frontera entre el rock y el pop.

Feria de senderismo

Hoy, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y mañana de 11.00 a 14.00 horas la carpa del patio del Seminario acoge la feria del senderismo con puestos de venta, presentaciones de materiales, audiovisuales y actividades.

El programa propone para hoy en la villa un recorrido en nordic walking de Agorrosin a San Martzial a las 10.00 horas, un taller de orientación en la montaña a la misma hora en Laboratorium, la visita guiada a los jardines históricos desde el mediodía, y también a partir de las 12.00 horas el espectáculo del grupo Txantxatriak en el patio del Seminario. Consiste en juegos divertidos para realizar con todas aquellas personas que se acerquen. Son juegos dinámicos y musicales dirigidos a niños y niñas, y padres y madres.

A las 17.00 horas en Laboratorium encuentro con las hierbas medicinales, y a la misma hora en la carpa jornada de alimentación saludable para jóvenes. Mañana desde las 11.00 horas en el polideportivo de Labegaraieta propuestas deportivas abiertas de escalada, tirolina, equilibrios, a partir de las 12.00 horas piragüismo con Beti Busti y juegos de patines con Hankaluze, y a las 13.00 horas el espectáculo infantil 'Mister Pitxitxi'.