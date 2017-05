El juvenil de Honor certificó con otra victoria el subcampeonato del grupo

La formación juvenil de Honor ratificó la tarde del sábado el subcampeonato del grupo 2 tras imponerse en Ipintza 3-1 al Ilintxa en la última jornada en casa pendientes de cerrar el campeonato el próximo fin de semana en Mojategi contra el Mondragón. Los goles mahoneros fueron obra de Berasategi, Iñigo y Euken, que como el resto de compañeros y técnicos, están a punto de cerrar un brillante campaña que les asegura estar entre los cuatro mejores conjuntos guipuzcoanos de la categoría.

Disponen en la tabla de 66 puntos, cuatro menos que el equipo que la lidera, el Ordizia, ya inalcanzable con un único partido pendiente. La pena es que el alto rendimiento del conjunto no tenga más que el premio de los aficionados, ya que en la División Juvenil de Honor únicamente asciende de forma directa el campeón de la categoría que se decide a partido único entre los primeros de los dos grupos, y el perdedor promociona.

Los que aún mantienen las opciones de subir son los jugadores del Primera Regional que vencieron el sábado 0-5 al Elgoibar en Mintxeta con goles de Larrañaga, en dos ocasiones, Paul, Martxel y Beristain. A falta de dos jornadas son terceros a tres puntos del Oiartzun segundo que está en plaza de ascenso. Pero las cosas no están fáciles porque el average particular no favorece a los mahoneros. Estos tienen que sumar los seis puntos y el rival un máximo de dos.

La próxima jornada el Bergara recibe al Gure Txokoa en casa y el Oiartzun visita a los líderes del Ordizia con un desventaja de dos puntos lo que no puede permitir el relajo de los ordiziarras.

Entre las victorias a domicilio están también la del Preferente, que a pesar de estar ascendido no cede como demuestra el 1-2 en Legazpi con gol de Ibai y en propia puerta; el Primera infantil que superó 0-1 al Arrasate con gol de Julen Díaz; la goleada del cadete femenino en el campo del Intxurre por un 4-10 con goles de Lide (3), Ane (2) y Olañeta, Naiara, Ariane y Maitane; el triunfo en Eibar ante el Urki el infantil femenino A por 4-5 con goles de Elene (2), Maddi, June y Uxue, y el alevín por 0-8 al Real Unión con dobletes de Otadui y Abdurahim, más los de Tudanca, Karimi, Jokin y Lazkano.

En casa además del juvenil de Honor lograron la victoria el Primera cadete con un 4-1 frente al Antzuola con goles de Armendariz, Orbea, Amets y Unai Roige, y el infantil de Honor por 2-1 con el Aretxabaleta con acierto entre los tres palos de Andoni Díaz y Arcelus.

Las dos igualadas de la jornada fueron en terreno propio para el cadete de Honor ante la Real Sociedad con gol local de Unax, y el infantil txiki con el Sporting de Herrera a tres con goles bergareses de Molina, en dos oportunidades, y Gaizka.

De la docena de conjuntos de cantera que disputaron la jornada únicamente conoció la derrota el infantil femenino B que en el campo de Ordizia recibió un 7-1, con gol mahonero de Etxarri.