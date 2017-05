La Banda Municipal ofrece mañana un concierto didáctico

Los niños y las niñas son los invitados especiales al concierto pedagógico que ofrecerá la Banda Municipal de Música dentro de su calendario de actuaciones mañana. La formación musical desde las 12.30 horas ocupará el escenario en el Frontón Municipal.

El director Alfredo Gz. Chirlaque ha seleccionado un programa adaptado a la cita con ocho piezas en algunas de las cuales, además de la interpretación, habrá ocasión de seguir las explicaciones de Igor Larrañaga. La propuesta orientada al público de 5 a 9 años.

El repertorio se abre con 'Bergarako Musika Eskola', partitura del propio director, y siguen la banda sonora 'Stargate' de Goldsmith, la música tirolesa de la composición popular 'O du lieder Augustin', la composición popular rusa 'Two guitars', la popular italiana 'Funiculi Funicula', los ritmos africanos de 'The lion sleep tonight' de Linda, la marcha mexicana 'Agua del pozo' de Palacios, y cerrarán con la también composición popular, en este caso estadounidense 'When the saints go marching in'.