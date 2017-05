El fotógrafo Fran Osuna conquista el trofeo internacional Torretes

El bergarés Fran Osuna ha sido premiado con el trofeo Torretes que le acredita como mejor autor del Salón Internacional de Fotografía de Calella (Barcelona), en su cuadragesimoprimera edición.

La entrega del trofeo tuvo lugar en el festival de la imagen de Calella, 'Festimatge', celebrado durante el mes de abril. Organizado por el Ayuntamiento de la localidad catalana y la asociación Foto-Film Calella, en él se dan cita el mundo del cortometraje y la fotografía, a nivel internacional.

En el apartado de fotografía, el certamen reunió a 363 fotógrafos de 46 países, contabilizando un total de 3.950 imágenes.

La colección presentada por Osuna se componía de 12 fotografías, de tres temáticas diferentes -color, blanco y negro, y fotografía de mar-. Con ella, consiguió la mayor puntuación del certamen, lo que le sirvió para hacerse con este preciado galardón. Además, el bergarés logró la insignia especial de la FIAP -Federación Internacional del Arte Fotográfico-, otorgada al mejor autor y tres menciones de honor FIAP a obra suelta.

En palabras de Osuna, «para mí es un sueño conseguir este trofeo; es muy complicado, por el gran nivel que hay en este certamen, pero con trabajo y dedicación todo es posible. Hemos estado unos días en Calella para recibir este premio y ha sido una experiencia inolvidable. He podido convivir con otros fotógrafos, cambiar impresiones y comprobar la importancia que tiene este premio tan preciado».

Otros galardones

El año 2017 está siendo un año de recogida de frutos para el autor bergarés, pues hace tan sólo unos meses recibió en el Certamen Internacional de Gipuzkoa una medalla de oro de la Federación Gipuzkoana de Fotografía, y una mención de honor FIAP, como mejor autor vasco en blanco y negro; así mismo, en el Salón Internacional de Xátiva, se hizo con una medalla de plata otorgada por la Federación Levantina de Fotografía. «Aunque no es mi reto conseguir premios, porque no me presento a muchos certámenes, siempre que se consigue algún reconocimiento demuestra que algo estás haciendo bien, y que vas creciendo como fotógrafo», apunta.