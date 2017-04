La Biblioteca impulsa una semana llena de literatura, sorteos y cuentos

El 23 de abril fue declarado en 1995 por la Unesco 'Día Internacional del Libro', para honrar a los libros. Tomó esa fecha porque se atribuye a la muerte de tres grandes autores como Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

El 23 de abril pone de actualidad a la biblioteca municipal, que no deja pasar la ocasión para promocionarse entre sus servicios y ofrecer la próxima semana una programación cargada de encuentros literarios, mucha narración oral y sorteos.

La propuesta que abre llega el lunes 24 de abril, a partir de las 18 en el Palacio de Irizar, con una tertulia literaria. Tendrá como protagonista al escritor natural de Bergara y residente en Iruñea, Patxi Larrion (1964), y su novela 'Feriatzaileak'. Un obra que actualiza el recuerdo de la oscarizada película 'Patton, de la que se filmaron muchas escenas en Urbasa e Iruña en 1969. Aquella curiosa circunstancia y la capacidad literaria de Patxi han cuajado en una novela de ficción, un género no demasiado difundido entre las firmas en euskera. Esta primera novela de Patxi, editorial Susa, hace un retrato detallado de la picaresca ante la oportunidad del rodaje para la 20th Century Fox.

Narradores e historias

En la misma sala de la última planta del Palacio de Irizar el martes 25 de abril, a partir de las 19.30 horas, la experimentada narradora Ana Griott ofrecerá historias en castellano para adultos. Se presenta así, «nací en León y mi abuela callaba cuentos. Así que pronto aprendí a escuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz. Tanto que me puse, años después y ya emigrante en Madrid, a hacer una tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. Y así, investigando en la tradición oral, fui a dar con los cuentos y empecé a contar. Y desde hace casi veinte años no callo. Después la voz se me hizo letra y comencé a escribir». Ha firmado 'Cuentos populares del Mediterráneo', 'Libro de Monstruos españoles' y 'La asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez' entre otros títulos hasta el último, también editado en Siruela, 'Geografía mágica'.

El 26 de abril a la sede de la asociación de jubilados San Joxepe también llega la narración oral de la mano del grupo Baleube. A partir de las 18 horas, y para cerrar el apartado de los cuenta cuentos, el viernes 28 en la biblioteca infantil de la primera planta del palacio de Errotalde desde 18 horas historias con Maite Franco.

Esa misma jornada los alumnos de primer curso de los distintos centros escolares participarán en visitas guiadas a la biblioteca.

Otro reclamo previsto es el sorteo de dos lectores de libros electrónicos el 28 de abril a las 18 horas entre los usuarios que hayan tomado un volumen en préstamo el ultimo mes hasta el 27 de abril. Además se regalará un total de mil libros producto del expurgo que realiza la biblioteca.

Un servicio, que tras posponer las aspiraciones de ocupar otra ubicación tras 28 años en Errotalde, se ha centrado en ampliar su espacio en el palacio de Santa Ana. En 2011 creció de la primera planta originaría a incluir el espacio de exposición que tenía debajo y hace dos años creció con la incorporación del hueco del departamento de cultura, y este último 2017 aumenta su capacidad hacia arriba al integrar también el segundo piso.

Una apuesta que consolida el servicio en ese palacio como demuestra que después de 28 años y desde hace unos días, la facha lateral dispone del rótulo 'Udal Liburutegia'.

La biblioteca nació con carácter de municipal hace 41 años en la planta baja del Real Seminario, y con anterioridad existían las propias de algunos centros como la de los Dominicos.

Club de lectura

Entre la variedad de servicio que ofrece incluyeun club de lectura. Está formado por personas que leen al mismo tiempo una obra concreta, de las que la biblioteca presta un ejemplar a cada miembro del club, y celebran reuniones mensuales en sus dos secciones, en euskera y castellano. Tras la asignación de un título, los participantes disponen de un mes para leer la novela y acuden a la siguiente reunión a comentar los aspectos que consideren oportunos. La dinamización es de Espe Arriaran, y está abierto a mayores de 18 años. La doble vertiente idiomática permite participar en uno o en los dos grupos a cada lector.

El primer miércoles de mes se reúne el grupo de euskera y el segundo el club de castellano. Está abierto a la participación , y hay que apuntarse en liburutegia@bergara.eus o llamar al 943.77.91.62.