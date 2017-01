El gobierno se queda solo en la aprobación del presupuesto 2017

En otra maratoniana sesión plenaria que el lunes alcanzó las cuatro horas, el gobierno integrado por PNV y PSE-EE aprobó el presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio 2017 por un importe de 22,3 millones euros con un incremento del 1,5% sobre los 22 millones de 2016. Las cuentas recibieron el apoyo de nueve votos (8 EAJ-PNV y 1 PSE-EE) frente a los siete en contra de las formaciones de la oposición (6 EH Bildu -faltó una edil- y 1 Irabazi). El visto bueno de la mayoría llegó tras rechazarse una enmienda a la totalidad presentada por Irabazi que únicamente contó con su apoyo, la oposición de PNV-PSE y la abstención de EH Bildu.

El capítulo general del gasto corriente, que incluye el personal, gastos de servicios y patrimonio, trasferencias e intereses, supone el 78,12% del presupuesto con 17,4 millones de euros. Respecto al ejercicio anterior, 17,8 millones, un descenso porcentual de tres puntos.

Una de las mayores fracciones corresponde al gasto de personal, que supone el 33,1% cifrado (7,4 millones de euros) y baja medio punto en relación a 2016 lo que, como apuntó la alcaldesa, Elena Lete, se explica por cuatro jubilaciones. La carga financiera en forma de deuda viva es de 6.825.000 euros frente a los 6.938.000 del pasado año, y en el coeficiente se sitúa en 2017 en el 7,36% con un bajada desde el 7,46%.

Aumenta la inversión

En el otro gran capítulo de gastos, el de capital, un 21,8% del presupuesto con un importe de 4,8 millones de euros, se incluyen activos y pasivos financieros, transferencias de capital y las inversiones. En relación a 2016, que era de 18,8% con 4,1 millones, crece tres puntos.

De sus epígrafes una de las subidas más importantes se da en las inversiones, que alcanzarán los tres millones de euros frente a los 2,1 del anterior ejercicio, con cuatro puntos más de peso en el reparto porcentual.

Algunas de las apuestas económicas son: 495.000 euros en el equipamiento del nuevo auditorio; 211.00 euros en un nuevo quiosco de la música en el Espolón; 150.000 euros para adquisición de un pabellón en la promoción industrial de Larramendi, para que funcione como vivero de pequeñas empresas locales; 160.000 euros en los asfaltados de San Antonio, Ibargarai, Amillaga, Santalaitz y Arane Erreka; otros 254.000 euros en urbanizaciones (245.000 para el jardín de Errekalde), 38.500 en el barrio de San Antonio y 49.500 en la plaza Matxiategi o 213.000 euros en el bidegorri de Boni Laskurain a Ernai.

Además, en instalaciones, 100.000 euros en la cubierta del frontón de Bolu y 85.000 en una de las fases de la puesta a punto de Labegaraieta, o los 77.000 euros para un sistema cubierto de patio por carpa para San Martin Agirre Herri Eskola.

En el capítulo de participación incluyen el gasto de 100.000 euros para llevar adelante las ideas de los vecinos, ganadoras del concurso que cierra mañana el plazo, y desaparece la previsión 80.000 euros para desarrollar proyectos planteados desde la oposición.

Sobre este último punto, la alcaldesa apuntó que se ha dejado la cantidad en depósito de cara a las necesidades que puedan surgir del desprendimiento de Bolu. Por su parte los dos partidos de la oposición señalaron que estaban de acuerdo con la decisión, aunque criticaron el concepto porque «parece un caramelo para que se conformen».

Improvisado y continuista

La alcaldesa señaló como criterios generales la transparencia, el fomento de la participación y la respuesta a las necesidades, mientras que Bildu e Irabazi coincidían en calificar el presupuesto de improvisado y continuista. Leire Iruin, por EHBildu, tras apuntar que en la negociación de la pasada semana había existido cierto acercamiento, destacó que votaban no por no atender a sus peticiones, como un proyecto de recuperación de Arrizuariga, «tras la última permuta después nos hemos quedado con un edificio en ruina». También por no aceptar la apuesta económica por la rehabilitación de Osintxu, un estudio sobre recurso para la soberanía energética, proceso de participación vinculantes, las políticas de compra de terrenos y repoblaciones y otras.

Desde el gobierno argumentaron el rechazo en que las peticiones formuladas por la coalición abertzale suponían un tercio de la inversión total disponible para 2017.

Por su parte, Lizarralde, por Irabazi, apuntó que los presupuestos no responden a las verdaderas necesidades del pueblo, y maquillan la realidad de pobreza sumergida. «Son unos presupuestos que dividen a la sociedad bergaresa creando ciudadanos de primera y segunda clase» porque los servicios sociales, medio ambiente o barrios un año más son los más perjudicados. Acusó a PNV y PSE de hacer del ayuntamiento «un cortijo donde las políticas son representativas y no participativas», sin responder a retos como el cambio climático.