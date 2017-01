El corrimiento de Bolu enrareció el pleno

Un reproche de pasividad por el desprendimiento en el barrio de Bolu, del gobierno municipal al edil de Irabazi, Aiert Lizarralde, en el sentido de que lleva año y medio diciendo que no le dejan trabajar ni aportar para después no hacer acto de presencia en el suceso, como apuntó la alcaldesa, tensionó la sesión del lunes. Ni Irabazi ni EHBildu compartían el comentario y les pareció «muy desacertado». Lizarralde tras reconocer que el tema de Bolu se ha gestionado bien por el gobierno, señaló que no veía la necesidad de ir a dar palmadas a los afectados y que ha seguido los acontecimientos. «El gobierno tiene la capacidad para actuar». En la misma línea se manifestó Leire Iruin, por EHBildu, quien tras considerar también acertada la gestión realizada, añadía que ese comentario le parecía una forma de politizar el suceso. Reflexión que compartió Lizarralde, que añadió haber seguido el tema como grupo. «El gobierno no nos ha invitado a participar en el proceso». El gobierno señaló que se ha dado la información por comisiones, e insistió en que la postura de Irabazi evidenciaba una actitud. Simpatizantes de esta última formación presentes en la sala mostraron su malestar por la reprimenda, «esto no es una escuela para recibir lecciones». El rifirrafe aumentó una tensión que era evidente entre gobierno e Irabazi, tras presentar esta coalición una enmienda a la totalidad por no compartir la filosofía del presupuesto. Para la alcaldesa la enmienda es síntoma de falta de trabajo al igual que no acudir a la reunión de la pasada semana sobre el presupuesto. «El año que viene presenta un presupuesto alternativo». Lizarralde replicó que tras esperar 30 minutos para el encuentro se fue.