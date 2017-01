Mikel Juaristi (Técnico del Bergara): «La base de este equipo está en el grupo, somos una pequeña familia»

Con catorce jornadas pendientes y seis puntos de diferencia sobre el Urola, segundo clasificado, el Bergara afronta una segunda vuelta esperanzadora capitaneado desde el banquillo por el azkoitiarra Mikel Juaristi. La pasada campaña llevó al conjunto a rozar la hazaña y esta desde el principio ha postulado a sus hombres entre los favoritos a recuperar la División de Honor Regional que perdió el club en mayo de 2015. Juaristi, a pesar de su juventud de 32 años, ha demostrado conocer el fútbol desde la base, además de ser entrenador nacional. El balompié es la gran pasión de este profesor de educación infantil en la ikastola de Elgoibar, que disfrutó como jugador y ahora lo hace desde los banquillos.

- Un 0-3 ante el Aretxabaleta la pasada jornada es una buen forma de empezar la segunda vuelta y aumentar como líderes hasta los seis puntos la diferencia con el Urola, ¿cómo ve el momento del equipo?

-Fuimos a Aretxabaleta con un poco de miedo y con mucho respeto, pero desde el primer minuto salimos a por el partido. El equipo está en una buena dinámica y con mucha confianza, y tenemos que aprovechar el momento.

-Con el partido de hoy restan 14 jornadas y de forma automática únicamente sube el primero, ¿qué fórmula va a aplicar para mantener la intensidad, y quitar presión a los jugadores?

-Todavía quedan 42 puntos en juego. Son muchos puntos y puede pasar cualquier cosa. Los jugadores saben que la mejor receta es el trabajo diario y que debemos seguir en la misma línea. Al tener una plantilla amplia, la competencia entre los jugadores aumenta, por lo que la intensidad de los entrenamientos es mayor. Eso nos ayudará a estar en las posiciones cabeceras. ¿Presión? Los jugadores saben que tenemos que estar ahí arriba pero como hasta ahora, debemos llevar la situación lo más natural posible.

-¿Qué caracteriza al Bergara de la temporada 2016-2017?

-Individualmente tenemos buenos jugadores, pero la base de este equipo está en el grupo. Somos una pequeña familia. En los partidos nos gusta tener la iniciativa del juego, por lo que estamos cómodos con la posesión del balón. Además tratamos de ser un equipo ordenado.

-Las cifras dicen que tiene la delantera más goleadora de la Preferente con un media de casi tres goles por partido, y una defensa sólida de las menos perforadas de la tabla, ¿son estas las claves del éxito, o cuáles son las bases de un Bergara tan fuerte?

-Es verdad que en 16 partidos hemos marcado 46 goles, un dato a tener en cuenta. Casi en todos los partidos hemos logrado marcar algún gol y si le sumas que encajamos pocos goles, sabemos que los puntos llegarán. Como he comentado antes, nos gusta tener la posesión del balón, pero es muy importante que en esa posesión del balón el equipo esté organizado para defender. Tratamos de ser intensos en las transiciones de ataque-defensa y defensa-ataque. En cuanto a la estrategia también tenemos jugadores peligrosos y hacemos mucho peligro.

-Es su segunda temporada al frente de los mahoneros, ¿cómo ha evolucionado el equipo y dónde le gustaría llegar?

-La pasada campaña se vio que el equipo evolucionó notablemente desde la primera parte del campeonato a la segunda parte. Al principio nos costó mucho, sobre todo ganar fuera, pero hicimos una segunda vuelta muy buena. Aún así, no conseguimos subir de categoría. Este año, al ser mi segunda temporada, nos conocemos más. Esto hace que las cosas sean más fáciles. Casi es el mismo grupo que el año pasado y los jugadores que han venido tanto de fuera, como del juvenil y regional, han subido el nivel del equipo. Está claro que tenemos equipo para estar en las posiciones cabeceras y si seguimos con la racha que llevamos, vamos a estar ahí. Sería bonito subir de categoría con este grupo.

-El año pasado rozó el ascenso, y si este año suben a División de Honor, ¿hasta dónde puede llegar esta plantilla?

-Está claro que este equipo todavía tiene bastante margen de mejora. Es muy difícil subir de categoría porque solamente sube uno, y porque no hay partidos fáciles. Pero pienso que este equipo puede competir tranquilamente en División de Honor.

-¿Supone un riesgo añadido estar como favorito en las quinielas del ascenso?

-Más que un riesgo es una responsabilidad. Trataremos de seguir trabajando como hasta ahora dándolo todo y seguro que los resultados nos acompañarán.

-Está visto que sabe motivar a una plantilla. ¿Qué le diría a la afición para que siga con su apoyo?

-A la afición, darle las gracias y que sigan animando como hasta ahora. Se ve que cada vez viene más gente a ver los partidos y nosotros trataremos de darlo todo. Los necesitamos. A ver si entre todos somos capaces de hacer un buen final de temporada y poder celebrarlo juntos.

- Sus vínculos con el fútbol llegan desde la infancia, ¿qué recorrido ha desarrollado?

- Desde pequeño me ha gustado mucho el fútbol. He jugado en el equipo Anaitasuna de mi pueblo. Además de jugar he sido entrenador de deporte escolar. Tuve que dejar el fútbol temprano debido a una lesión de rodilla y poco a poco empecé a sacar los títulos de entrenador. Entrene en el Anaitasuna durante siete años: uno en alevines, otro en infantiles, tres estuve en el juveniles y dos años en el Regional Preferente. De ahí fui a Soraluze, entrené dos años al Regional Preferente, y los dos últimos años estoy en Bergara.